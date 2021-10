ELETTI CAPOTERRA 2021, PREFERENZE SEGGI/ Risultati Comunali: ballottaggio Piga-Garau

CAPOTERRA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2021: IL BALLOTTAGGIO

Se per Olbia a trionfare è stato il Centrodestra, mentre Carbonia è andato al Centrosinistra, a Capoterra la partita delle Elezioni Comunali 2021 nel terzo Comune più popoloso al voto in Sardegna è ancora tutta da scrivere: Beniamino Piga, candidato voluto dal sindaco uscente Francesco Dessì ed ex Pd, sfiderà al ballottaggio Beniamino Garau, candidato di Psd’Az, Lega e Sardegna 20venti.

Green pass, Draghi firma Dpcm/ Linee guida PA-aziende: controlli e orari flessibili

Piga ha vinto formalmente il primo turno arrivando davanti ma con il 40,64% non basta per terminare la partita con sindaco, consiglieri eletti e seggi: servirà affrontare l’incognita del secondo turno, con Garau che dal suo 28,67% spera di recuperare voti dagli altri esclusi in queste Elezioni 2021 a Capoterra. In particolare “ghiotti” sono i voti espressi da Gianluigi Marras, sostenuto da Fdi, Riformatori, Forza Italia, con un 17,7% che potrebbe ribaltare la situazione al ballottaggio. Male il candidato del Pd Efisio Demuru (10,36%) e il socialista Attilio Congiu (2,39%). Divisioni nel Centrodestra e pure nel Centrosinistra non danno alcuna garanzia sui risultati definitivi che emergeranno domenica 24 e sabato 25 ottobre prossimi nel Comune in provincia di Cagliari.

Eletti Merano 2021, preferenze seggi/ Risultati voto: ballottaggio Rösch- Dal Medico

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale per Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige. Dati Olbia – Carbonia – Capoterra

PREFERENZE CAPOTERRA: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

A spoglio terminato, in attesa di conoscere gli effettivi consiglieri eletti alle Elezioni Comunali 2021 – sarà infatti solo il ballottaggio a definire chi avrà la maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale di Capoterra – ecco qui di seguito le possibili ipotesi di composizione dei seggi della maggioranza, in base alle preferenze scrutinate nelle schede elettorali in Sardegna.

Green pass, circolare governo: tamponi gratis a lavoratori porto/ Salvini: "E altri?"

Ipotesi Piga Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Capoterra (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Beniamino Piga:

– Futuro Insieme 6,04%: Melis, Cau, Cojana

– Villa Cabuderra 5,11%: Cossu, Littarru, Trois

– Capoterra da vivere 6,11%: Corda, Marras, Collu

– Civica Capoterra 11,64%: Dessi, Baire, Marcis

– Capoterra Democratica 8,24%: Lillius, Mallus, Pinna

– Capoterra Insieme 5,64%: Musino, Congiu, Medda

Ipotesi Garau Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Capoterra (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Beniamino Garau:

– Partito Sardo d’Azione 7,27%: Magi, Crocco, Puddu

– Lega 2,72%: Meloni, Labò, Donato

– Capoterra Nuova 2,47%; Congiu, Barighini, Porcu

– Sardegna 20Venti 10,34%: Frau, Sorgia, Cabras

– Garau Sindaco 3,9%: Piano, Cugis, Poddighe

Possibili eletti in Consiglio anche candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Marras (17,75%) – in particolare Fdi (6,48), Forza Italia (2,75%) – e per Demuru (10,36%) con Pd (8,33%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA