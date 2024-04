Eletti FdI Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bardi

RISULTATI REGIONALI BASILICATA: 4 SEGGI A FDI, NOMI CONSIGLIERI E PREFERENZE

Da 1 solo consigliere a ben 4 seggi eletti nel giro di 5 anni: balzo in avanti importante per la lista di FdI che trionfa con l’intero Centrodestra nei risultati delle Elezioni Regionali Basilicata 2024, grazie alla vittoria del Presidente riconfermato Vito Bardi. Se nel 2019 era stata la Lega a trascinare la coalizione alla vittoria, ora è certamente Fratelli d’Italia che ottiene il risultato più importante con ben 4 consiglieri eletti in quota FdI nel prossimo Consiglio Regionale della Basilicata.

La conferma di Cicala, le new entry Fazzari, Latronico e Napoli: bottino pieno insomma per FdI di Giorgia Meloni che chiude con una vittoria questi primi mesi elettorali del 2024 dopo il ko in Sardegna e il trionfo alle Regionali Abruzzo. I voti e le preferenze della singola lista vedono FdI confermarsi primo partito della Basilicata con il 17,39% e ben 45.458 preferenze totali: dei 12 consiglieri eletti in quota Centrodestra, 4 dunque vanno a FdI, 3 a Forza Italia, 2 per Lega e Azione, 1 per Orgoglio Lucano. Ecco dunque i nomi dei consiglieri eletti di Fratelli d’Italia a sostegno del Governatore rieletto Vito Bardi:

– Carmine Cicala (4913 voti preferenze)

– Maddalena Fazzari (4782)

– Michele Napoli (4319)

– Cosimo Latronico (3440) (a cura di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI IN BASILICATA: NOMI A POTENZA E MATERA

La Basilicata dopo 5 anni è tornata alle urne per scegliere la composizione del nuovo consiglio comunale, con il centrodestra (composto oltre che dai classici FdI, Lega, FI e UDC include anche Azione, Orgoglio Lucano e La Vera Basilicata) che riproporrà l’attuale governatore Vito Bardi; e il centrosinistra che ha puntato su Piero Marrese, oltre all’outsider Eustachio Follia (con il suo partito Volt). Mancano poche ore per conoscere i nomi dei candidati eletti che siederanno nuovo Consiglio della Basilicata, con gli occhi puntati su FdI che rispetto al 2019 punterà certamente a diventare il primo partito in coalizione.

Per l’occasione elettorale del 2024, in segno di rottura rispetto alle precedenti Regionali, il partito di Giorgia Meloni (reduce di alcuni successi ed altri insuccessi a livello nazionale nelle varie elezioni degli ultimi mesi, da ultime Sardegna e Abruzzo) propone una lista di nomi del tutto rinnovata. Di seguito vi riproponiamo l’elenco di tutti i consiglieri che contano di essere eletti con FdI e che dal 2024 al 2029 potrebbero sedere nel Consiglio Regionale della Basilicata:

Potenza : Cicala Carmine, Coviello Tommaso, Galella Alessandro, Napoli Michele, Fazzari Maddalena, Castaldi Vincenzo, Giuzio Giuseppe, Merra Donatella, Mignoli Rossana, Osnato Francesco, Robortella Vincenzo, Smaldini Maria detta Ivana, Solimando Rosita

: Cicala Carmine, Coviello Tommaso, Galella Alessandro, Napoli Michele, Fazzari Maddalena, Castaldi Vincenzo, Giuzio Giuseppe, Merra Donatella, Mignoli Rossana, Osnato Francesco, Robortella Vincenzo, Smaldini Maria detta Ivana, Solimando Rosita Matera: Quarto Piergiorgio, Leone Rocco Luigi, Latronico Cosimo. D’Amelio Luca, Cosentino Mariapina, Grieco Carlotta, Cariello Mariangela Pia

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE REGIONALI 2019 IN BASILICATA

L’attesa per conoscere i risultati delle Elezioni Regionali cresce con il passare delle ore e a brevissimo gli elettori di FdI potranno sapere se, a differenza del 2019, è aumentata la presenza di eletti tra i fedelissimi di Giorgia Meloni nel Consiglio della Basilicata. Il metro di paragone, infatti, è l’appuntamento di 5 anni fa, quando Fratelli d’Italia incassò un positivo, ma piuttosto inferiore rispetto agli alleati, 5,91% che contribuì in buona misura al 42,20% generale della coalizione rispetto al 33,11% del csx e al 20,32% del Movimento 5 Stelle.

Sui 12 seggi che la coalizione ottenne (su 20 totali) solamente 1 andò agli eletti di FdI, ugualmente a quelli riservati a IDeA e a Basilicata Positiva, mentre la Lega (che fu primo partito in coalizione) ne ottenne 6 e gli ultimi 3 andarono a Forza Italia. Quel singolo seggio fu affidato da Fratelli d’Italia a Giovanni Vizziello, per la circoscrizione di Matera.











