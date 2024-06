Eletti FdI Cremona, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Portesani

RISULTATI PREFERENZE FDI CREMONA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Potrebbe essere un perfetto “jackpot” per la lista di FdI alle Elezioni Comunali Cremona 2024: dopo i risultati del primo turno il bottino di seggi eletti potrebbe infatti essere sostanzioso, ovviamente a seconda che l’esito del ballottaggio sorrida per il candidato sindaco di Centrodestra Alessandro Portesani che due settimane fa otteneva il 43,19 per cento dei voti. Contro al secondo turno sfida Andrea Virgilio, vicesindaco uscente e candidato del centrosinistra, comunque con preferenze non così distanti (leggasi il 41,94%). Chi avrà vinto dopo il ballottaggio di questi due giorni? Ci sarà una riconferma del centrosinistra che governa Cremona da ben 10 anni fa, precisamente dal 2014, o eventualmente ci sarà la “sorpresa” Centrodestra?

In attesa dei risultati ufficiali cerchiamo di scoprire come potrebbe essere composto il consiglio comunale di Cremona e i suoi 32 saggi eletti, specie per la lista di FdI che da primo partito della coalizione potrebbe appunto ottenere un esito importante con 11 eletti complessivi. Qualora arrivasse il successo del centrodestra con Portesani sindaco, come segnala Cremonasera, al suo fianco avrebbe come consiglieri eletti in Fratelli d’Italia i più votati nelle preferenze del primo turno: si tratta di Chiara Cappelletti. Marco Olzi. Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli, Matteo Carotti, Ilaria Rita Giordano, Francesca Gazzina, Pietro Andrea Nolli, Claudia Amoroso e Maria Rita La Fata. Cosa succederebbe invece in caso contrario, ovvero, se vincesse il candidato del Pd? A quel punto Andrea Virgilio diverrebbe sindaco, con gli eletti nelle file delle opposizioni che vedrebbero comunque FdI come prima lista più rappresentata con 6 seggi: i consiglieri FdI eletti sarebbero a quel punto “solo” Chiara Cappelletti. Marco Olzi. Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli, e Matteo Carotti.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI CREMONA 2019

Ma come erano andate le elezioni di Cremona nel 2019? Quanti seggi eletti aveva ottenuto FdI alle comunali di cinque anni fa? Come per oggi, anche nel 2019 si tenne il ballottaggio con Gianluca Galiberti del centrosinistra che ottenne il 55,9 per cento dei consensi sul candidato del centrodestra Salvatore Carlo Malvezzi. Fratelli d’Italia ha ottenuto quest’anno 6.896 voti su 13.886 in totale, il partito più votato del centrodestra con il 22,14 per cento.

Uno score di poco più di un punto percentuale in meno rispetto al Partito Democratico, che ha conquistato 7.201 voti con il 23,12 per cento delle preferenze. Cinque anni fa, invece, FdI ottenne solo 1.589 voti con il 4,41 per cento e in Consiglio Comunale venne rappresentato come eletti dal solo Capogruppo Zagni Alessandro con il Supplente Arena Giuseppe. Dopo l’elezione di oggi i seggi eletti di FdI a Cremona comunque miglioreranno, tenendo conto appunto dei numerosi voti ottenuti al primo turno e della simulazione di cui sopra.

