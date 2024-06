Quali Comuni al ballottaggio Elezioni Comunali 2024/ Dove si vota per secondo turno: 14 capoluoghi, 107 città

DOVE SI VOTA PER I BALLOTTAGGI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024: I 14 CAPOLUOGHI AL SECONDO TURNO

Sapere dove si vota i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 per i cittadini chiamati nuovamente alle urne – domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno – per il secondo turno due settimane dopo l’Election day Europee-Amministrative non è una “novità”: a livello nazionale però l’interesse per questo ultimo scampolo elettorale del primo semestre è comunque alto e dunque urge una breve ripassata di quali Comuni vanno al ballottaggio per definire sindaci e nuovi Consigli Comunali.

Partendo dalle città più importanti va ricordato come sui 29 capoluoghi di provincia totali al voto per le Elezioni Comunali 2024 ben 15 hanno eletto sindaci già direttamente al primo turno (ovvero Bergamo, Biella, Pavia, Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Cesena, Forlì, Prato, Livorno, Pesaro, Ascoli Piceno, Pescara, Cagliari e Sassari): sono invece 14 le città – con ben 3 capoluoghi di regione – che decideranno le sorti del nuovo Consiglio Comunale dopo i risultati del ballottaggio in arrivo lunedì pomeriggio. Al secondo turno sono infatti andati Bari e Firenze, le città più importanti insieme a Cagliari (con sindaco Zedda eletto al primo turno) di queste Amministrative 2024: con loro anche Cremona, Rovigo, Vercelli e Verbania al Nord Italia; al centro i ballottaggi si svolgono a Perugia, Urbino, oltre che appunto a Firenze, mentre al Sud Italia il secondo turno deciderà i sindaci eletti a Campobasso, Avellino, Potenza, Lecce, Vibo Valentia e Caltanissetta.

TUTTE LE ALTRE CITTÀ AL BALLOTTAGGIO VERSO I RISULTATI: LE ELEZIONI NEI COMUNI “SUPERIORI”

Non di solo capoluoghi però vivono i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 in Italia: da legge elettorale delle Amministrative vale infatti la regola che il secondo turno viene raggiunto solo nei Comuni “superiori” (ovvero con più di 15mila abitanti) che non abbiano avuto un candidato sindaco in grado di raccogliere almeno il 50% delle preferenze al primo turno. Sono in tutto 107 i Comuni al ballottaggio, inclusi i 14 capoluoghi sopra citati: da Novate Milanese a Rapallo al Nord, fino a Manfredonia e Torre Annunziata a Sud, ecco qui di seguito l’elenco completo di tutti i Comuni “superiori” al secondo turno nella due giorni di voto 23-24 giugno 2024:

– Calabria: Gioia Tauro, Montalto Uffugo

– Campania: Aversa, Casal di Principe, Grumo Nevano, Montoro, Nocera Superiore, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Antimo, Torre Annunziata

– Emilia Romagna: Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Copparo, Mirandola, Nonantola, Pianoro, Savignano sul Rubicone

– Lazio: Civitavecchia, Palestrina, Tarquinia

– Liguria: Rapallo, Sanremo

– Lombardia: Chiari, Cusano Milanino, Lainate, Malnate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Porto Mantovano, Romano di Lombardia, Samarate, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio

– Marche: Recanati, Osimo

– Piemonte: Giaveno, Leini, Rivoli

– Puglia: Copertino, Manfredonia Putignano,, San Giovanni Rotondo, San Severo, Santeramo in Colle

– Sardegna: Monserrato

– Sicilia: Pachino

– Toscana: Agliana, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Cecina, Colle di Val d’Elsa, Collesalvetti, Cortona, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Montecatini Terme, Piombino, Poggibonsi, Ponsacco, Pontedera, Rosignano Marittimo, San Miniato, Signa.

– Trentino Alto Adige: Laives, Rovereto

– Umbria: Bastia Umbria, Foligno, Gubbio, Orvieto

– Veneto: Bassano del Grappa, Legnago, Monselice, Montecchio Maggiore, Noale, Pescantina, Portogruaro, Rubano, San Bonifacio, Schio, Scorzè, Selvazzano Dentro, Spinea, Valdagno, Vittorio Veneto.











