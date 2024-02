Eletti FdI Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Truzzu

NOMI CONSIGLIERI ELETTI FDI ALLE REGIONALI SARDEGNA: GLI 8 SEGGI

La consolazione di essere il primo partito di Sardegna non basta per FdI dopo i risultati delle Elezioni Regionali 2024: la sconfitta per una manciata di voti del meloniano Paolo Truzzu non solo porterà meno consiglieri eletti nei 60 seggi del prossimo Consiglio Regionale, ma ovviamente relegherà l’intero Centrodestra all’opposizione di un nuovo governo regionale guidato dal “campo largo” di Alessandra Todde (prima Presidente di Regione della storia M5s). I risultati delle Regionali, dopo il maxi spoglio da 27 ore, condannano più il candidato che la coalizione, dato che con i soli voti delle liste il Centrodestra a guida Meloni avrebbe vinto le Elezioni Sardegna 2024.

Con il 13,6% ottenuto (93.122 voti di preferenza) FdI-Meloni sarà il partito più rappresentato tra i 24 seggi dell’opposizione nel nuovo Consiglio Regionale sardo: in tutto saranno 8 i consiglieri eletti, sempre se i risultati conclusivi in mano al Tribunale di Cagliari confermeranno l’ipotesi della nuova assemblea partorita in queste ore dai quotidiani “Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”. I risultati definitivi infatti arriveranno solo dopo il riconteggio del Tribunale di Cagliari sulle 19 sezioni rimaste ancora non scrutinate per diverse problematiche interne: tenuto dunque conto della della provvisorietà del dato, ecco i nomi degli 8 consiglieri eletti in quota Fratelli d’Italia. Si tratta di Fausto Piga, Corrado Meloni, Antonello Floris, Franca Masala, Andrea Nieddu, Emanuele Cera, Gigi Rubiu: il candidato Paolo Truzzu, secondo “La Nuova Sardegna”, dovrebbe essere eletto nelle file della Lega o del Partito Sardo d’Azione, a seconda di quanto dirà il riconteggio sul confronti tra collegi.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

C’è grande attesa per l’annuncio dei risultati delle Elezioni Regionali in Sardegna del 2024, specialmente per quanto riguarda gli eletti e i seggi che andranno a FdI, il partito della premier Giorgia Meloni. Il centrodestra, in questa come in tutte le altre occasioni elettorali nazionali, si presenta unito, attorno al candidato presidente Paolo Truzzu, attuale sindaco, in forza a Fratelli d’Italia, della città di Cagliari.

Sul nome di Truzzu per le Regionali in Sardegna c’è stato, nei mesi scorsi, un piccolo ‘scontro’ tra Lega e FdI, con il partito di Matteo Salvini che voleva puntare sulle continuità con il governatore uscente Christian Solinas, mentre Fratelli d’Italia ha fatto muro a sostegno del sindaco di Cagliari. A risolvere il piccolo conflitto si è, infine, inserito l’avviso di garanzia ricevuto da Solinas pochi giorni prima della presentazione delle liste elettorali. A brevissimo saranno annunciati gli eletti di FdI per il consiglio comunale della Sardegna e di seguito riportiamo l’elenco di tutti di candidati consiglieri per i vari seggi, divisi per circoscrizione:

Sassari : Maria Assunta Argiolas; Piergiovanni Arru; Luca Babudieri; Emanuele Beccu; Mario Conoci; Daniele Deiana; Maria Pina Demontis; Giuliana Fodde; Francesca Masala; Gavina Mereu; Monica Pulina; Gianni Tilocca.

: Maria Assunta Argiolas; Piergiovanni Arru; Luca Babudieri; Emanuele Beccu; Mario Conoci; Daniele Deiana; Maria Pina Demontis; Giuliana Fodde; Francesca Masala; Gavina Mereu; Monica Pulina; Gianni Tilocca. Gallura : Gigi Carbini; Mario Mulas; Andrea Nieddu; Cristina Usai; Alessandra Amic; Federica Porcu.

: Gigi Carbini; Mario Mulas; Andrea Nieddu; Cristina Usai; Alessandra Amic; Federica Porcu. Nuoro : Delia Cualbu; Bachisio Falchi; Mirko Murgia; Marialuisa Muzzu; Pietro Salis; Laura Sanna.

: Delia Cualbu; Bachisio Falchi; Mirko Murgia; Marialuisa Muzzu; Pietro Salis; Laura Sanna. Ogliastra : Giorgio Todde; Silvia Melis.

: Giorgio Todde; Silvia Melis. Oristano : Rosalia Acca; Emanuele Cera; Fenisia Erdas; Paolo Pireddu; Gianni Tatti; Maria Bonaria Zedda.

: Rosalia Acca; Emanuele Cera; Fenisia Erdas; Paolo Pireddu; Gianni Tatti; Maria Bonaria Zedda. Medio Campidano : Sandro Branca; Simona Cogoni; Simone Murtas; Barbara Steri.

: Sandro Branca; Simona Cogoni; Simone Murtas; Barbara Steri. Carbonia Iglesias : Gigi Rubiu; Ignazio Locci; Elvira Usai; Daniela Garau.

: Gigi Rubiu; Ignazio Locci; Elvira Usai; Daniela Garau. Cagliari: Sara Canu; Roberto Caredda; Antonello Floris; Manuela Lai; Viviana Lantini; Maristella Lecca; Nanda Loche; Stefania Loi; Sandro Marroccu; Corrado Meloni; Alessio Mereu; Milena Mocco; Carlo Murru; Alessandro Onnis; Rita Orgiu; Solange Pes; Fausto Piga; Lucio Torru; Vanessa Rita Vargiu.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE REGIONALI SARDEGNA 2019

FdI, insomma, nelle Regionali in Sardegna del 2024 punta a ‘conquistare’ una nuova regione, confermando gli ottimi risultati già ottenuti negli ultimi appuntamenti elettorali che si sono tenuti in Italia, sia a livello regionale che a livello cittadino. Guardando indietro alle Elezioni Regionali del 2019, invece, FdI punterà certamente a guadagnare maggiori consensi perché, seppur la coalizione di centrodestra ottenne il 47,78% (con la Lega in testa all’11,4%), il partito di Giorgia Meloni si fermò ad un timido 4,7%.

Complessivamente, comunque, nel 2019 in Sardegna FdI si guadagnò 3 seggi, per altrettanti consiglieri eletti, in giunta con: 8 consiglieri Lega, 7 PdSd’az di Solinas, 5 a FI, 4 Riformatori Sardi, 3 per FdI, Sardegna 20Venti e Udc, 1 per Sardegna Civica e Fortza Paris. I 3 consiglieri di Fratelli d’Italia scelti furono: Paolo Truzzu a Cagliari, Nico Mundula a Sassari e Francesco Mura a Oristano.











