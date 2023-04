ELETTI FDL, VOTI PREFERENZE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA/ Nomi consiglieri e seggi

ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: I RISULTATI

Le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, quando le sezioni scrutinate sono 1356 su 1360, vedono Massimiliano Fedriga primo al 64,26%: secondo posto per Massimo Moretuzzo con il 28,36%. Fratelli d’Italia è il secondo partito di queste votazioni con 71327 voti e il 18,14% delle preferenze. A Trieste, con 276 sezioni scrutinate su 276, FDI è il primo partito con il 17,55% dei voti, pari a 11954. A Gorizia, con 153 sezioni scrutinate su 153, Fratelli d’Italia è il terzo partito con il 13,16% delle preferenze con 5507 voti. A Udine, con 489 sezioni scrutinate su 491, FDI ha ottenuto 26709 voti con il 17,54% delle preferenze. A Tolmezzo (121/121), il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto il 16,6% con 4632 voti. A Pordenone (317/319), FDI è il primo partito con 22525 voti e il 21.83% delle preferenze.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: pareggio tra Sassuolo e Torino

VOTI LISTA FDI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Mentre si attendono i risultati definitivi sugli eletti in Friuli Venezia Giulia si può già definire un ottima performance quella di FdI che vedrà crescere enormemente la pattuglia di consiglieri eletti nel prossimo Consiglio, stante i risultati delle Elezioni Regionali 2023: sebbene la lista di Fratelli d’Italia cali rispetto al 32% delle Politiche 2022, si gioca comunque la palma di primo partito in Friuli con la Lega. Il trionfo di Massimiliano Fedriga come Presidente riconfermato in Regione Friuli Venezia Giulia ha visto il contributo importante del partito e dei candidati in quota Meloni: quando mancano circa 200 sezioni al termine dello spoglio, la lista FdI ottiene il 18,17% di preferenze, contro il 18,99% della Lega.

Diretta/ Sassuolo Torino (risultato finale 1-1): Sanabria risponde a Pinamonti

Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta contezza di seggi e consiglieri eletti FdI, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 5 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: a Trieste (261 sezioni scrutinate su 276) i più votati nelle preferenze sono Claudio Giacomelli con 452 voti, Massimo Romita 363, Faccio Scoccimarro 241; a Gorizia invece (149 su 153) le preferenze più rilevanti vanno a Francesco Del Sordi con 607 voti, Riccardo Ronchiato 403, Antonio Garritani 375. Per le preferenze nella circoscrizione di Udine, la lista FdI ottiene 1408 voti con Mario Anzil, Stefano Balloch 949, Paride Cargnelutti 806; a Tolmezzo invece i tre più votati in quota Fratelli d’Italia sono Franco Baritussio con 941 voti, Luigi Gonano con 678, Cristiana Gallizia 436, mentre a Pordenone le preferenze in quota FdI vanno a Zannier (1254 voti), Lucia Buna 772, Alfonso Singh 514.

Diretta/ Renate Lecco (risultato finale 0-2): Zambataro e Lakti

Risultati e affluenza Friuli 2023: Regionali (diretta live) e Comunali (diretta live)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI ALLE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la lista di FdI a sostegno del candidato e governatore uscente Massimiliano Fedriga. Sono 47 i candidati di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali 2023 del Friuli Venezia Giulia. Il partito del primo ministro Giorgia Meloni ha puntato su un mix tra protagonisti della politica territoriale e nuove leve da lanciare nel panorama friulano. Come sempre, i candidati sono suddivisi su cinque circoscrizioni provinciali: 9 candidati nella circoscrizione di Trieste, 5 candidati nella circoscrizione di Gorizia, 18 candidati nella circoscrizione di Udine, 3 candidati nella circoscrizione di Tolmezzo e 12 candidati nella circoscrizione di Pordenone.

Fdi Trieste: Claudio Giacomelli, Elisa Lodi, Antonio Lippolis, Manuela Bertini, Nicola Delconte, Fabiana Vio, Marcelo Medau, Massimo Romita e Fabio Scoccimarro (detto Scocci)

FdI Gorizia: Francesco Del Sordi, Elena Buson Nicolodi, Antonio Garritani, Simonetta Vecchi e Riccardo Ronchiato.

FdI Udine: Leonardo Barberio, Annamaria Chiappo, Mario Anzil, Daniela De Marchi, Stefano Balloch, Marika Diminutto, Emiliano Canciani, Valeria Grillo, Paride Cargnelutti, Catia Pagnutti, Giandavide D’Andreis, Silvia Pelizzo, Vincenzo De Rosa, Marzio Giau, Igor Treleani, Giambattista Turridano, Marco Valentini.

FdI Tolmezzo: Franco Baritussio, Cristiana Gallizia, Luigi Gonano.

FdI Pordenone: Alessandro Basso, Cristina Amirante, Mario Della Toffola, Orsola Costanza, Domenico Marzullo, Daya De Nardi, Markus Maurmair, Rosanna Finos, Giuseppe Netto, Francesco Ribetti, Armando Spagnolo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 2018 FdI ha sostenuto la candidatura di Massimiliano Fedriga, affiancato dal centrodestra compatto. Come sappiamo, il leghista ha vinto la sfida raccogliendo il 57,09 per cento, per un totale di 307.118 voti. Fratelli d’Italia ha ottenuto il 5,49 per cento – per un totale di 23.183 voti – assicurandosi due seggi in Consiglio regionale: Claudio Giacomelli (eletto nella circoscrizione di Trieste) e Alessandro Basso (eletto nella circoscrizione di Pordenone). Cinque anni fa fu un esordio per il partito di Giorgia Meloni “in solitaria” alle regionali in Friuli: ora un nuovo appuntamento, nella speranza di migliorare sensibilmente lo score.











© RIPRODUZIONE RISERVATA