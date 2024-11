ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON FORZA ITALIA UMBRIA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI FORZA ITALIA

Chi sono i consiglieri eletti Forza Italia? Si chiudono oggi le elezioni regionali 2024 in Umbria, di conseguenza nel giro di poche ore andremo a scoprire i risultati e soprattutto se ci saranno degli eletti di Forza Italia nel consiglio regionale. Obiettivo, confermare ovviamente la vittoria del centrodestra in regione dopo il successo delle elezioni regionali di cinque anni fa, 2019, quando l’allora presidente dell’epoca, Catiuscia Marini, esponente del Partito Democratico, presentò le dimissioni, portando quindi ad una nuova tornata elettorale che venne vinta dall’attuale governatrice Donatella Tesei, esponente della Lega e ricandidata appunto per la nuova tornata .

Obiettivo di Forza Italia, confermarsi quindi al governo della regione, anche se ovviamente in questi cinque anni il partito azzurro è notevolmente cambiato tenendo conto che nel frattempo si è purtroppo registrato il decesso del suo storico fondatore, l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Riuscirà quindi il gruppo di Tajani a chiamare a raccolta i suoi elettori, conquistando anche voti fra gli altri partiti? Lo scopriremo fra poche ore quando arriveranno i risultati ufficiali. Certo è che il centrodestra parte da favorito alla luce del fatto che sta già governando la regione, visto anche il largo consenso al governo durante le governative di due anni fa, e infine, gli ottimi risultati alle ultime regionali, ad eccezione ovviamente del caso Sardegna.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON FORZA ITALIA UMBRIA 2024: TUTTI I NOMI

Ma vediamo l’elenco dei candidati di Forza Italia per le elezioni regionali in Umbria 2024, dove vi sono dei nomi di spicco, a cominciare dall’ex primo cittadino di Perugia, senza dimenticarsi del presidente della provincia di Terni, quindi un ex parlamentare e molti altri ancora. Un gruppo a sostegno di Donatella Tesei che è composto in totale da 20 persone, per la lista numero 12.

Si potranno quindi votare Andrea Romizi, Roberto Morroni, Caterina Domenichini, Antonino Ruggiano, Cecilia Adami, Elisa Pacioselli, Piera Lodovichi, Barbara Goracci. E ancora: Nicola Alemanno, Angelo La Rocca, Gianluigi Maravalle, Daniele Marcelli, Andrea Fora, Stefano Pastorelli, Francesca Peppucci, Laura Pernazza, Monica Salciarini, Filippo Ugolini, Alessio Miliani, Rachele Valcelli. In lista troviamo il coordinatore di Forza Italia per la regione, Andrea Romizi, nonché Roberto Morroni che è il numero due della Giunta regionale attuale. Francesca Peppucci è invece una ex europarlamentare, poi troviamo Pernazza che è ex sindaca di Amelia e attuale presidente della provincia di Terni, e molti altri nomi di spicco.

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FORZA ITALIA E PREFERENZE ALLE REGIONALI UMBRIA 2019

Ma come era andato Forza Italia alle elezioni regionali in Umbria del 2019? Donatella Tesei ottenne la vittoria grazie a 255.158 voti, pari al 57,55 dei voti, con Forza Italia che fu il terzo partito più votato della coalizione dopo la Lega (ovviamente il primo), e quindi Fratelli d’Italia secondo.

Furono in totale 22.991 i voti ricevuti dagli azzurri, pari al 5,50 per cento del totale e ottenendo anche un seggio presso il consiglio regionale umbro, quello di Roberto Morroni, citato sopra e di nuovo fra i candidati.