Eletti Forza Italia voti preferenze Elezioni Lombardia/ Nomi consiglieri, seggi lista

Sono iniziati gli scrutini per le Elezioni Regionali della Lombardia del 2023 che, per ora, vedono il candidato della Lega, Attilio Fontana, sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati, in vantaggio rispetto agli avversari. Per quanto riguarda, invece, le singole preferenze interne alla coalizione, attualmente Forza Italia conta 111.326 voti dei 947.414 complessivamente destinati ad Attilio Fontana. Siamo, tuttavia, a poco meno della metà delle sezioni scrutinate, pertanto i risultati sono ancora soggetti a cambiamenti piuttosto marcati.

Andando, invece, nel dettaglio dei singoli eletti di Forza Italia alle Regionali della Lombardia 2023, nelle varie circoscrizioni provinciali, a Milano svetta Gianluca Marco Comazzi con 1.928 preferenze, seguito da Gallera (1.391) e da Altitonante (1.341). Sul podio di Bergamo svetta Jonathan Lobati con 2.841 voti, seguito a distanza da Bellini (1.443) e da Bettoni (653). A Brescia in testa di trova Simona Tironi con 3.310 voti, seguita da Maugeri (2.417) e da Carzeri (2.374). Como per ora preferisce Massimo Morini (313 voti), rispetto a Borghi (253), mentre a Cremona si afferma sempre di più il nome di Gabriele Gallina (995 preferenze), seguito da Patelli (459). Tra i nomi degli eletti di Forza Italia per le Regionali in Lombardia a Lecco svetta Caterina Loprete con 307 voti, seguita da Pelucchi con 171 voti. Spostiamoci a Lodi, dove Marco Pavese riceve 301 voti, mentre a Mantova si vota per Marco Galli (344) rispetto a Di Vito (con appena 98 preferenze). Monza tra i forzisti vota per Fabrizio Figini (334), seguito da Romeo con 105 voti e da Colnago (101). Pavia tra gli eletti di Forza Italia preferisce Ruggero Armando Invernizzi con ben 2.636 voti, seguito da Virgilio con 1.444. In testa a Sondrio si trova Antonella Furlini con 121 preferenze, ed infine a Varese guadagna il primo posto Pietro Zappamiglio con 604 voti. (Agg di Lorenzo Drigo)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Regionali Lombardia 2023, ecco quali erano i nomi in campo per la lista Forza Italia in sostegno al candidato Presidente del Centrodestra Attilio Fontana, tra l’altro Governatore uscente dalle Regionali 2018. A distanza di 5 anni, il partito di Silvio Berlusconi potrebbe subire una pronosticata riduzione di voti e conseguenti seggi nel nuovo Consiglio Regionale, almeno secondo i dati dei sondaggi prima del silenzio elettorale. «Il presidente Fontana merita la nostra riconferma in Lombardia perché ha dimostrato anche in una stagione così difficile, serietà, sobrietà, concretezza e una grande capacità di lavoro nonostante tutte le polemiche che gli sono state rivolte contro», aveva detto Berlusconi aprendo la campagna elettorale in favore della ricandidatura di Fontana alle Regionali Lombardia 2023.

Tra i principali volti dei candidati consiglieri in lista spiccavano l’ex campione del ciclismo italiano Sonny Colbrelli (a Brescia), il campione di preferenze a Milano Fabio Altitonante, l’ex assessore alla Sanità durante l’emergenza Covid Giulio Gallera e la giovane promettente Presidente delle Pari Opportunità di Regione Lombardia, Letizia Caccavale (nella circoscrizione di Monza-Brianza). Ecco invece qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali a Lombardia 2023 in quota Forza Italia, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– Forza Italia Milano: Cristina Rossello, Gianluca Comazzi, Primavera Abate, Fabio Altitonante, Brunella Bettinelli, Giulio Gallera, Lara Carano, Giacomo Albanese, Vera Cocucci, Daniele Cassamagnaghi, Chiara Ferrario, Fabrizio De Pasquale, Lucia Galeone

Giuseppe Lardieri, Anna Daniela Gesualdo, Antonio Lo Conte, Tiziana Iafelice, Andrea Maniscalco, Stefania Lorusso, Marco Oreste Marelli, Rita Milano, Marco Ettore Mazzoni, Milena Olini, Andrea Santorino, Pierluigi Sarzi Amadè.

– Forza Italia Bergamo: Valerio Bettoni, Adriana Bellini, Stefano Lorenzi, Antonella Luzzana, Jonathan Lobati, Sara Simoncelli, Agostino Da Polenza, Cristina Villa, Augusto Baruffi, Francesca Bugini.

– Forza Italia Brescia: Sonny Colbrelli, Claudia Carzeri, Gabriele Barucco, Simona Tironi, Rocco Ferraro, Annalisa Bordiga, Flaviano Mattiotti, Claudia Guarneri, Massimo Maugeri, Sofia Pelizzari detta Riello.

– Forza Italia Como: Sergio Gaddi, Andrea Ballabio, Elena Borghi, Massimo Morini, Michela Zanetti, Helga Bellugi.

– Forza Italia Cremona: Davide Brena, Gabriele Gallina, Susanna Guerini Rocco, Valeria Patelli.

– Forza Italia Lecco: Fernando De Giambattista, Adriana Maria Rossi, Caterina Loprete, Carlo Giovanni Pelucchi.

– Forza Italia Lodi: Marco Pavese, Mariagrazia Beltrami.

– Forza Italia Mantova: Stefania Campana, Elisa Bertolazzi, Mattia Di Vito, Marco Galli.

– Forza Italia Monza-Brianza: Fabrizio Figini, Paola Romeo, Gianmarino Colnago, Letizia Caccavale, Marcello Milazzo, Mariangela Beretta, Dario Vivaldi, Daniela Mattioli.

– Forza Italia Pavia: Ruggero Invernizzi, Felice Novazzi, Simona Virgilio, Francesca Mazza.

– Forza Italia Sondrio: Antonella Furlini, Dario Ruttico.

– Forza Italia Varese: Simone Longhini, Pietro Zappamiglio, Laura Rogora, Domenico Esposito, Nadia Dal Secco, Maria Elena Pellicciotta, Paolo Brufatto, Belinda Simeoni.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE REGIONALI LOMBARDIA 2018

Sempre in attesa di conoscere i dati e le preferenze delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 dopo la chiusura delle urne, ecco come invece furono i risultati del voto nel 2018 quando il Centrodestra a guida Fontana riuscì ad ottenere netta vittoria contro il Centrodestra all’epoca guidato da Giorgio Gori, oggi sindaco Pd di Bergamo. Il Presidente Fontana ottenne il 49,8% delle preferenze con Forza Italia che risultò la seconda lista dietro la Lega con il 14,3% (750.746 voti conquistati) alle Elezioni Regionali del 4 marzo 2018. Il partito di Berlusconi con questi risultati conquistò 14 seggi complessivi nel nuovo Consiglio Regionale giunto fino ad oggi.

Ecco dunque i 14 consiglieri regionali eletti con Forza Italia nelle Regionali Lombardia 2018: Paolo Franco, Claudia Carzeri (Bergamo); Alessandro Mattinzoli, Simona Tironi (Brescia); Alessandro Fermi (Como); Mauro Piazza (Lecco); Fabio Alitonante, Marco Gianluca Comazzi, Silvia Serafina Sardone (Milano); Paola Romeo, Fabrizio Sala (Monza); Armando Ruggero Invernizzi (Pavia); Angelo Palumbo (Varese).











