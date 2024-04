Eletti Lega Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bardi

RISULTATI REGIONALI BASILICATA: 2 SEGGI ALLA LEGA, NOMI CONSIGLIERI E PREFERENZE

Era nell’aria in casa Lega un ridimensionamento rispetto all’exploit delle Elezioni Regionali di cinque anni fa in Basilicata: eppure i risultati definitivi giunti nella notte vedono comunque 2 consiglieri eletti in quota Lega assieme alla vittoria del Governatore Vito Bardi con tutto il Centrodestra. Erano stati 6 i seggi nel 2019, passano a 2 ora sui 12 complessivi ottenuti dalla coalizione vincente grazie al 56,63% ottenuto dal candidato Presidente appena rieletto: non riescono a farsi rieleggere il vicepresidente uscente Francesco Fanelli come anche il consigliere Sileo.

La Lega conquista il 7.81% delle preferenze, dietro al 13,01% di Forza Italia e al 17,38% di Fratelli d’Italia mentre finisce davanti di poco ad Azione di Calenda (7,51%) e al 7,03% dei benzinai di Orgoglio Lucano: dei 12 consiglieri eletti in quota Centrodestra, 4 seggi vanno a FdI, 3 FI, 2 a Lega e Azione, 1 per Orgoglio Lucano. Ecco dunque i nomi dei consiglieri eletti del Carroccio di Matteo Salvini:

– Pasquale Pepe (4565 voti preferenze)

– Domenico Raffaele Tataranno (2294 voti preferenze)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI BASILICATA 2024: NOMI A POTENZA E MATERA

Difficilmente potrà ripetersi l’exploit di 5 anni fa, ma resta l’interesse di capire quai risultati riuscirà ad ottenere la Lega di Salvini nelle Elezioni Regionali Basilicata 2024: in attesa di avere i risultati definitivi per seggi e consiglieri eletti nel voto del 21-22 aprile, il Carroccio punta a mantenere voti e consiglieri anche nella prossima giunta del Consiglio Regionale di Potenza con dinamiche ed equilibri che però paiono cambiati rispetto alle Regionali 2019.

Nel voto di 5 anni fa la Lega di Salvini fu il primo partito più votato alle Elezioni in Basilicata, fondamentale per far eleggere Vito Bardi al suo primo mandato da Governatore lucano: il Carroccio per il voto del 2024 impegna direttamente gli assessori uscenti di Sanità e Infrastrutture e altri nomi forti a livello locale per provare a mantenere quanti più voti possibili rispetto agli alleati e partner in coalizione, FdI e Forza Italia. Ecco qui di seguito tutti i candidati della Lega alle Elezioni Basilicata 2024 che tentano la strada di un seggio in Consiglio Regionale:

– Potenza: Pasquale Pepe, Maria Baccellieri, Gianmarco Blasi, Giuseppe Donatello, Francesco Fanelli, Cristina Florenzano, Mariangela Lorena Giorgio, Carlo Griesi, Maura Pinto, Stefania Polese, Gerardina Sileo, Enrico Spera, Mario Tusa.

– Matera: Rocco Salvatore Fuina, Rossella Florence Maragno, Antonia Maria Anna Novellino, Francesca Panetta, Giuseppe Papapietro, Domenico Raffaele Tataranno, Donato Verre.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE ULTIME REGIONALI IN BASILICATA: IL TRIONFO NEL 2019 COME PRIMO PARTITO

Nel voto per le Elezioni Regionali in Basilicata nel 2019 la Lega di Salvini riuscì con un ottimo exploit a centrare ben 5 consiglieri eletti nel Consiglio Regionali, mantenendo poi infatti i seggi fatto fino ad oggi: nel trionfo del Governatore Bardi cinque anni fa – eletto con il 42% delle preferenze contro gli avversari della sinistra – la Lega si confermò primo partito regionale in area Centrodestra e seconda lista a livello generale con il 19,15% appena dietro al 20% raggiunto dal M5s.

Dei 12 seggi complessivi in dote al Centrodestra nel 2019, i risultati delle Elezioni Regionali videro ben 6 consiglieri eletti nelle file della Lega, 3 in Forza Italia e 1 a testa per FdI, Idea-Un’altra Basilicata e Basilicata Vito Bardi Presidente: i nomi degli eletti nel Carroccio si divisero con 5 seggi nella circoscrizione di Potenza e 1 a Matera. Eccoli qui di seguito: si tratta di Francesco Fanelli, Carmine Cicala, Massimo Zullino, Tommaso Coviello e Donatella Terra a Potenza; Pasquale Cariello a Matera.











