Eletti Lega, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI LISTA LEGA ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

In attesa della proclamazione sugli eletti Lega in Lombardia, si può dire certamente un trionfo quello che il Centrodestra di Attilio Fontana ottiene dai risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023: un successo che vale anche per la Lega, sebbene risultati la seconda lista per preferenze nella coalizione di Centrodestra. Rispetto infatti alle analisi pre-silenzio elettorale, il Carroccio di Salvini – secondo le proiezioni sui primi dati reali in arrivo dai seggi – ottiene il 16% che unito al 6% della lista civica di Fontana tratteggia un ottimo risultato per un partito in netta ripresa dopo i risultati delle Politiche 2022.

Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta contezza di seggi e consiglieri eletti, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 12 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lombardia: a Milano (477 sezioni su 2892 scrutinate) svetta Silvia Scurati con 1224 voti, Riccardo Pase 918, Curzio Trezzani 664; a Bergamo le preferenze per la Lega vedono Malanchini 712 preferenze, Belotti 576 mentre a Brescia svettano Massardi con 1763 voti e Caparini 1412. A Como le preferenze per la Lega vedono Alessandro Fermi con 1918 voti, a Cremona Bongiovanni con 607 preferenze, Lecco con Mauro Piazza (2980 voti), Pietro Foroni a Lodi con 943 preferenze, Alessandra Cappellari 1716 voti a Mantova, Corbetta e Capra a Monza-Brianza sono i più votati per il momento, mentre a Pavia la Lega vede con 5.474 preferenze svettare Elena Lucchini; da ultimo, Sondrio si segnala il Carroccio con Massimo Sertori (1980 voti) e a Varese, nel feudo di Fontana, la Lega ottiene 402 preferenze con Emanuele Monti. Risultati Elezioni Regionali 2023: Lombardia e Lazio – Voti liste e seggi: Lombardia e Lazio

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

Con l’occhio sempre attento sui risultati definitivi per eletti e preferenze delle Elezioni Regionali Lombardia 2023, ecco quali erano tutti i nomi in campo per la lista Lega di Matteo Salvini a sostegno del candidato Governatore Attilio Fontana. A distanza di 5 anni dove la giunta del Presidente uscente usciva vincitrice delle Regionali 2018, la nuova composizione del Centrodestra (con traino FdI e Lega “ridimensionata” nei numeri) le liste dei candidati consiglieri regionali inevitabilmente potrebbero avere nei numeri differenze più o meno importanti rispetto ai risultati di 5 anni fa.

Tra i volti principali per queste Regionali 2023, la Lega si è affidata al consigliere comunale di Milano Pietro Marrapodi insieme al collega Samuele Piscina: con loro anche i consiglieri uscenti Deborah Giovanati, Riccardo Pase, Silvia Scurati, Curzio Trezzani e l’assessore alla Cultura per Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli. Tra i nomi più noti anche il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, l’assessore di Cinisello Daniele Maggi e i consiglieri di zona a Milano Emanuela Bossi e Monica Boselli. Ecco invece qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 in quota Lega, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– Lega Milano: Riccardo Pase, Deborah Giovanati, Simone Giudici, Silvia Scurati, Curzio Trezzani, Chiara Bonomi, Stefano Bruno Galli, Emanuela Bossi, Alan Christian Rizzi, Elena Maggi, Daniele Davide Barletta, Cristina Perazzolo, Raffaele Cucchi, Monica Boselli, Ettore Fusco, Daniela Laffusa, Pietro Antonio Marrapodi, Donatella Mariarosa Santagostino, Samuele Piscina, Anna Alice Carozzi, Jari Colla, Sharon Giuliana Troccolo, Filippo Marco De Bellis, Barbara Contini, Massimo Cozzi, Caterina Lo Presti.

– Lega Bergamo: Anelli Roberto, Mazzoleni Monica, Malanchini Giovanni Francesco, Poma Elena, Belotti Daniele, Fassi Serena, Galizzi Alex, Fumagalli Sara, Bertazzoli Giorgio, Testa Manuela.

– Lega Brescia: Caparini Davide Carlo, Zambelli Stefania, Massardi Floriano, Ceruti Francesca, Ghiroldi Francesco Paolo, Epis Federica, Pasinetti Renato, Menghini Michela, Quetti Cristian, Pe Gabriella.

– Lega Como: Turba Fabrizio, Spelzini Gigliola, Fermi Alessandro, Conoscitore Annamaria, Beccalli Gianmarco, Girgi Isabella.

– Lega Cremona: Bongiovanni Filippo, Fiorini Michela, Vitari Riccardo, Riccardi Monica.

– Lega Lecco: Piazza Mauro, Bassani Anna Clara, Nogara Flavio, Bettega Cinzia.

– Lega Lodi: Foroni Pietro, Pravettoni Selene

– Lega Monza-Brianza: Alessandro Corbetta, Capra Laura, Monti Andrea, Caldan Laura, Flumiani Alessandro, Di Tullio Valeria, Pozzi Stelio Giorgio, Villa Francesca.

– Lega Mantova: Cappellari Alessandra, Accorsi Diego, Simeoni Katia, Bellini Romano.

– Lega Pavia: Lucchini Elena, Sala Andrea, Panzarasa Isabella, Frustagli Andrea.

– Lega Sondrio: Sertori Massimo, Snider Silvana.

– Lega Varese: Monti Emanuele, Brianza Francesca Attilia, Mariani Giorgio, Mazzetti Claudia Maria, Casali Alessandro, Galimberti Cristina, Zorzo Mirko Vittorio, Lonardi Debora.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI LOMBARDIA 2018

In attesa di conoscere con esattezza i dati e le preferenze delle Elezioni Regionali Lombardia 2023, ecco come invece furono i risultati del voto nel 2018 che consegnarono a Regione Lombardia la guida di Attilio Fontana per i cinque anni a seguire. Il Presidente Fontana ottenne il 49,8% delle preferenze, con la Lega di Salvini che risultò la prima lista più votata nelle Regionali del 4 marzo 2018 (si votò in Election Day con le Elezioni Politiche) al 29,6%; questo consentì al Carroccio di ottenere in Lombardia, grazie a circa 1,5 milioni di voto, ben 28 seggi nel nuovo Consiglio Regionale.

Ecco i 28 consiglieri regionali eletti nelle Regionali Lombardia 2018 (+1 spettante al Presidente Attilio Fontana): Roberto Anelli, Alex Galizzi, Giovanni Francesco Malanchini, Monica Mazzoleni (Bergamo); Federica Epis, Francesco Paolo Ghiroldi, Floriano Massardi, Fabio Rolfi (Brescia); Gigliola Spelzini, Fabrizio Turba (Como); Federico Lena (Cremona); Flavio Nogara (Lecco); Pietro Foroni (Lodi); Alessandra Cappellari (Mantova); Massimiliano Bastoni, Simone Giudici, Riccardo Base, Silvia Scurati, Gianmarco Senna, Curzio Trezzani (Milano); Alessandro Corbetta, Maro Maria Mariani, Andrea Monti (Monza); Roberto Giovanni Mario Mura (Pavia); Massimo Sertori (Sondrio); Francesca Attilia Brianza, Marco Colombo, Emanuele Monti (Varese).











