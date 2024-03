Eletti M5s Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei 2 consiglieri con D’Amico

REGIONALI ABRUZZO, 2 CONSIGLIERI ELETTI CON M5S: RISULTATI E NOMI

Concluso lo scrutinio delle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo, con la vittoria di Marco Marsilio, mentre il centrosinistra che ha ottenuto il 46,50% dei consensi, dei quali solamente il 7,01% a favore del M5s che potrà, dunque, contare su 2 consiglieri eletti. In coalizione ha ottenuto il maggior numero di voti il Pd, con il 20,29% delle preferenze complessive, seguito da Abruzzo Insieme (7,66%), il Movimento 5 Stelle, Azione (4%) e Verdi-Sinistra (3,57%), mente i Riformisti non hanno raggiunto la soglia minima.

Con solamente 2 consiglieri eletti, il M5s in Abruzzo sembra aver perso il favore della popolazione, che nel 2019 gli assegnò quasi il 20% delle preferenze totale, che lo resero il secondo partito regionale. Nel 2019 poté contare su ben 7 seggi, che ora sono stati ridimensionati a 2 (12 totali per la coalizione: 6 al Pd, 2 ad Abruzzo insieme e 5 Stelle, 1 ad Azione e Verdi-Sinistra), che secondo le attuali proiezioni saranno occupati da: Erika Alessandrini (Pescara) e Francesco Taglieri Sclocchi (Chieti), oltre a quello riservato a Luciano D’Amico.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI ABRUZZO 2024

Cresce l’attesa per l’annuncio dei nomi dei consiglieri eletti e del nuovo presidente dell’Abruzzo, votati nella giornata di ieri in sede delle Elezioni Regionali 2024, con gli occhi puntati sul M5s che quest’anno ha deciso di unirsi al campo larghissimo del centrosinistra, nel quale, quasi certamente, punta a confermarsi primo partito. Il candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle è Luciano D’Amico, sostenuto da ben 6 liste differenti, che raccolgono l’intera opposizione.

A breve, insomma, si potrà sapere chi sono i consiglieri eletti nelle Regionali in Abruzzo 2024 per il M5s, mentre dai sondaggi D’Amico, volto sconosciuto alla politica nazionale e locale, risulta essere lo sfavorito rispetto all’avversario Marco Marsilio, governatore uscente in forza a FdI e sostenuto da Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e Marsilio Presidente. Il centrosinistra, invece, punta grazie al campo larghissimo (Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra, Democrazia Solidale, Abruzzo Insieme e Italia Viva con Partito Socialista Italiano e +Europa) ad ottenere una solida maggioranza, confermando il risultato già ottenuto in Sardegna. Di seguito riportiamo l’elenco dei candidati consiglieri del M5s per le Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo che puntano ad essere eletti nel nuovo Consiglio comunale:

Pescara: Barbara Stella, Barbara Vicaretti, Erika Alessandrini, Daniele Caruso, Carlo Madeo, Domenico Arces, Berardo Di Giandomenico

L’Aquila: Giorgio Fedele, Monia Stornelli, Attilio D’Andrea, Simona Sisi, Massimo Di Giambattista, Simonetta De Felicis, Eugenia Salvatore

Chieti: Francesco Taglieri Sclocchi, Isidoro Gianluca Malandra, Lorenzo Di Pompo, Graziella La Rovere, Lorella Ferrara, Antonella Ventura, Marco De Luca, Umberto Mazziotti

Teramo: Margherita Trifoni, Rosaria Ciancaione, Antonella Petrella, Giovanni Cianci, Riccardo Straccialini, Santino Ferretti, Mauro Di Felice

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE REGIONALI ABRUZZO 2019

Il M5s alle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo si presenta in una posizione di leggero vantaggio rispetto agli altri partiti del centrosinistra, mentre un buon risultato potrebbe rappresentare una sorta di riscatto per il Movimento 5 Stelle, che da tempo fatica leggermente nei sondaggi nazionali. Guardando alle Elezioni Regionali 2019, infatti, il Movimento attualmente guidato da Giuseppe Conte ottenne un 19,74%, presentandosi in lista singola e confermandosi secondo partito a livelli regionale (dopo la Lega con il 27,53%).

Nel 2019 furono eletti, per il M5s, 7 consiglieri, che hanno affiancato in questi anni il Consiglio, presieduto al 48,03% dal centrodestra e al 31,29% dal centrosinistra. I consiglieri eletti del Movimento 5 Stelle furono: Domenico Pettinari, Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri Sclocchi, Giorgio Fedele, Barbara Stella e Marco Cipolletti.











