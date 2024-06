Eletti Pd a Urbino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Scaramucci

RISULTATI PREFERENZE PD AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Il Partito democratico (Pd) potrebbe incrementare la sua presenza di eletti nel Consiglio comunale di Urbino alla luce dei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali, ma se Federico Scaramucci riuscirà a vincere il ballottaggio contro Maurizio Gambini, che invece è il candidato del centrodestra. Non è ancora possibile disegnare la mappa della nuova composizione del Consiglio comunale di Urbino con i consiglieri eletti, ma sono arrivate delle indicazioni dal primo turno delle amministrative: tra i partiti tradizionali il Pd è primo con il 21,31% a fronte dei 1.753 voti che hanno contribuito al 44,73% raccolto dal candidato del campo largo.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Damiano rilancia flessibilità da 64 anni (ultime notizie 24 giugno)

Per quanto riguarda i candidati consiglieri, quelli del Pd che aspirano a diventare eletti ea Urbino che sono tra i più votati nel primo turno delle Elezioni Comunali sono Lorenzo Ugolini (172 voti), Carolina Borgiani (154 preferenze), Lorenzo Santi (129), Brunella Calcagnini (128), Davide Balducci (101) e Alessandra Tempesta (100).

Eletti Pd Vercelli, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bagnasco

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI URBINO 2019

Il Partito democratico ha raccolto più voti nel primo turno delle Elezioni Comunali 2024 a Urbino non solo in termini percentuali, ma anche di voti, visto che nel 2019 aveva ottenuto 1.618 preferenze, arrivando al 19,31%. Il Pd, che nelle ultime amministrative sosteneva con la coalizione di centrosinistra Mario Rosati, che ottenne il seggio di coalizione, riuscì a conquistare tre seggi, in particolare con Carolina Borgiani (192), Davide Balducci (143) e Lorenzo Santi (138), che sono quindi consiglieri uscenti in lizza per una conferma nelle ultime comunali. Dunque, in caso di vittoria di Federico Scaramucci, potrebbe aumentare il numero dei consiglieri eletti per il Pd in Consiglio comunale, altrimenti dovrebbe provare a confermare la propria presenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA