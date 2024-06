ELETTI PD BARI, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Leccese sindaco

RISULTATI BALLOTTAGGIO BARI, TRIONFA IL PD CON VITO LECCESE SINDACO: GLI ELETTI DEM ALLE COMUNALI 2024

Un vantaggio annunciato che diventa trionfo: saranno in tutto 10 i consiglieri eletti per il Pd nel prossimo Consiglio Comunale dopo la vittoria di Vito Leccese nuovo sindaco di Bari. Con un larghissimo 70% di preferenze al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024, il Partito Democratico si conferma alla guida del capoluogo pugliese dopo le due giunte consecutive di Antonio Decaro.

Nonostante la frattura interna con il M5s e il crollo dell’affluenza finale (sotto il 40%), il Pd riesce a vincere il secondo turno battendo il Centrodestra e ottenendo la maggioranza del Consiglio Comunale barese per i prossimi 5 anni. Ecco dunque, in attesa dell’ufficialità, i 10 nomi dei consiglieri Pd eletti con Leccese nella prossima giunta: si tratta – in ordine delle preferenze con i più votati al primo turno – di Elisabetta Vaccarella, Pietro Petruzzelli, Lorenzo Leonetti, Paola Romano, Michelangelo Cavone, Giovanna Salemmi, Domenico Scaramuzzi, Antonio Bozzo, Marco Bronzini, Nicola Amoruso. Primo tra i non eletti Fabio Sisto. (agg. di Niccolò Magnani)

RISULTATI PREFERENZE PD BARI AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

Le inchieste a Bari non hanno messo a rischio la riconferma del centrosinistra, perché ha superato il primo turno delle Elezioni Comunali 2024 con buoni risultati: in caso di vittoria al ballottaggio il Pd otterrebbe ben 10 seggi in Consiglio comunale, contro gli 8 finora occupati. Infatti, sono cresciute le preferenze: al primo turno i voti per il Partito democratico sono stati 28.863, pari al 19,77%. Entrando nel merito della possibile composizione del nuovo Consiglio comunale di Bari, alcuni membri dipendono dall’esito del ballottaggio, ma per ora il Pd può dirsi sicuro di avere 5 eletti, che possono raddoppiare con la vittoria di Vito Leccese nella sfida col centrodestra.

Tra gli eletti del Pd a Bari, comunque, quindi a prescindere dai risultati del ballottaggio, Elisabetta Vaccarella (3.931 voti), Pietro Petruzzelli (3.011 preferenze), Lorenzo Leonetti (2.267), Paola Romano (1.879) e Giovanna Salemmi (1.771). In bilico, invece, Michelangelo Cavone (1.428), Domenico Scaramuzzi (1.370), Antonio Bozzo (1.298), Marco Bronzini (1.293) e Nicola Amoruso (1.200), perché appunto le loro sorti dipendono dal secondo turno: in caso di vittoria il Pd farebbe parte della maggioranza con 10 consiglieri eletti, altrimenti si sistemerebbe all’opposizione con la prima metà indicata.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI PD ALLE ELEZIONI BARI 2024, QIALI ELETTI?

Elezioni Europee-Regionali-Comunali Bari, attesa per i risultati della giornata di voto con le preferenze che rinnoveranno l’amministrazione e i consiglieri con i nuovi eletti nel Pd, con il candidato sindaco Vito Leccese, sostenuto anche dai sondaggi al 37,6%, che punta a confermare le intenzioni mostrate dai cittadini, con il supporto di altre 5 liste civiche ed Europa Verde. Soprattutto dopo la spaccatura avvenuta con il M5S ed il sindaco uscente Decaro. Tra i principali progetti del programma, il PD vuole rinnovare la città rendendola più verde ed inclusiva, inserendo più mezzi di trasporto pubblici green ed eliminando le barriere architettoniche.

Ecco quali sono i nomi dei candidati nella lista principale che il Partito Democratico ha presentato per le Elezioni Comunali di Bari 2024 e che proveranno ad essere eletti come Consiglieri per i prossimi 5 anni. Bronzini Marco Amoruso Nicola, Battista Vito, Bozzo Antonio Detto “Bozzi”, Bruno Patrizia, Caputo Alessia, Carella Annamaria Cavone Michelangelo, Ceci Angelo, Curci Antonio, Demarco Aurora, Difino Rosaria, Durante Maria Stefania, Fumai Giuseppe, Gadaleta Ilaria, Gallico Cesare, Gazidede Uljana, Genchi Sebastiano, Iusco Maurizio, Leonetti Lorenzo, Loconsole Gianluca, Mariani Eugenia, Mighali Giordano, Paparella Micaela, Pesola Vito, Petruzzelli Pietro, Romano Paola, Ruccia Mariarita, Salemmi Giovanna Delta Salemi Detta Salemme, Salvo Eliana, Sanseverino, Gesualdo Detto “Aldo”, Sassanelli Maria, Scaramuzzi Domenico, Sisto Fabio, Vaccarelia Elisabetta, Virgilio Deborah.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE ELEZIONI COMUNALI BARI 2019

Alle Elezioni Comunali di Bari nel 2019, il PD aveva ottenuto la vittoria con l’eletto sindaco, ora uscente Vito Decaro, che aveva ricevuto la maggioranza di preferenze con il 66,3% sostenuto da un’ampia coalizione di sinistra. Mentre il centro destra con il candidato sindaco Pasquale di Rella, aveva raggiunto il 23,6% e 5 seggi.

Di seguito Maria Elisabetta pani del M5S con con l’8,7% e Irma Melini della lista Irma Melini x Bari con lo 0,8%. Le preferenze avevano premiato in particolare tre nomi, tra gli eletti con più volti: Elisabetta Vaccarella, Paola Romano e Pietro Petruzzelli, tutti e tre assessori uscenti e ricandidati anche per il 2024 con la stessa lista.











