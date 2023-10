Eletti Pd, voti preferenze Elezioni Regionali Trentino Alto Adige/ Seggi e nomi consiglieri Trento-Bolzano

ELETTI PD ALTO ADIGE, VOTI DI LISTA IN TRENTINO: I PRIMI RISULTATI DELLE ELEZIONI

Risultati altalenanti per il Pd nelle Elezioni Regionali Trentino Alto Adige, all’insegna comunque della conferma di una Regione a trazione ancora destra-centrodestra: a spoglio concluso nella provincia di Bolzano, i consiglieri eletti per il Pd si riducono ad una sola unità visto il risultato da 3,5% preferenze alle Elezioni Provinciali altoatesine, ovvero Sandro Repetto (2703 preferenze, confermato in Consiglio Bolzano).

In Trentino invece la vittoria di Fugatti contro il candidato dem Valduga conferma sì la minoranza in Consiglio a Trento per il Centrosinistra, ma di contro regala al Partito Democratico il ruolo di prima lista con il 16,63% davanti a Lega e FdI. Il 37,41% del candidato presidente invece non basta per battere il Centrodestra: occorrerà ora attendere il numero di consiglieri eletti a Trento per capire quali rapporti di forza ci saranno nel Consiglio Regionale di Trentino Alto Adige, dove comunque il Pd rischia di rimanere fuori dalla maggioranza tanto a Trento quanto a Bolzano. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE 2023

C’è grande attesa per i risultati definitivi delle Elezioni Regionali in Trentino Alto Adige 2023 che permetteranno di scoprire la nuova ripartizione dei seggi regionali e il nome dei candidati del Pd eletti. Com’è noto la regione dividerà il voto in due elezioni a sé stanti, relative ovviamente alla Provincia di Trento e a quella di Bolzano, in cui si potrebbero vedere dati anche ampiamente differenti, analogamente alle precedenti regionali del 2018.

Il Pd si presenta a queste Elezioni Regionali in Trentino Alto Adige 2023 in posizione sfavorita rispetto al 2018, quando perse una delle sue importanti roccaforti nel Nord Italia, lasciata in mano alla Lega di Matteo Salvini. L’obiettivo del Partito Democratico di Elly Schelin sarà quello di sostenere il candidato comune del centrosinistra Francesco Valduga, al quale è stato affiancato un elenco di nomi di candidati consiglieri del Pd che andranno ad occupare eventualmente i seggi conferiti dalla popolazione in queste Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023, che sono:

– lista Pd Provincia Trento (34 candidati)

Bergamo Giulia

De Bertolini Andrea

Berloffa Giuditta

Bosetti Stefano

Boschetti Rosanna

Burli Paolo

Calza’ Michela

Casagrande Mirko

Fait Daniela

Dal Ri Alessandro

Franzoia Mariachiara

Gaio Maurizio

Maestri Lucia

La Malfa Andrea

Merighi Claudia

La Spada Pierluigi

Miorandi Arianna

Largher Walter

Mustaffi Valentina

Malfer Claudio

Ortombina Daria

Manica Alessio

Parolari Francesca

Pallanch Roberto

Pietroletti Giulia

Pedergnana Lorenzo

Sandri Clelia

Spinella Domenico

Stenico Eleonora

Stefani Gerri

Viliotti Elisa

Zanella Paolo

Zampedri Angela

Zoanetti Roberto

– lista Pd Alto Adige Sudtirol, Provincia Bolzano (35 candidati)

Repetto Sandro

Zanotti Sonia

Calò Pietro (Peter)

Prader Costa Renate

Pisciali Andrea

Rossi Saretto Daniela

Diaby Bassamba

Bonomini Monica

Sgarbossa Stefano

Paris Elena

De Paola Remo

Tomi Renata (Gabriella)

Amodio Francesca

Bacchiega Ubaldo

Balbinot Fiorella

Bratzu Andrea

Bancaro Monica

Dellantonio Elio

Bianchin Serena

Di Lucrezia Daniele

Carlino Rosa

Martinelli Andrea

Carrara Alessandra

Nones Giorgio

Crestani Angelina

Rigotti Mario

Endrizzi Sara

Schiavo Silvano

Hameed Humera

Serafini Antonio (Toni)

Jancarova Ferro Sarka

Singh Ravinderjit

Melis Viviana

Staffler Uwe

Syed Mohammad Imtiaz

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI DI TRENTO E BOLZANO 2018

Il Pd in queste Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2023 cerca di recuperare terreno in quella che, un tempo, era una delle roccaforti democratiche nel Nord Italia, persa clamorosamente nel 2018, quando la Lega ottenne la maggioranza dei voti, ovvero il 27,1% a Trento e l’11,1% a Bolzano. I Dem, invece, in quell’occasione riscossero rispettivamente il 13,92% (con un totale per la coalizione di centrosinistra del 24,81%) e il 3,8% dei voti.

Nelle scorse Elezioni Regionali Trentino Alto Adige, i consiglieri eletti sotto la bandiera del Pd furono 4 per le Provinciali di Trento e 1 per quelle di Bolzano, mentre quest’anno si punta a recuperare un po’ di quel terreno perso a favore del centrodestra. Di seguito i nomi di tutti i consiglieri regionali del Pd uscenti: Giorgio Tonini, Alessandro Olivi, Sara Ferrari, Luca Zeni (per Trento) e Sandro Repetto (Bolzano).











