Eletti Regionali Puglia 2020/ Elezioni: seggi, nomi consiglieri e liste

ELETTI REGIONALI PUGLIA 2020: GLI EQUILIBRI DELLE LISTE

Hanno riservato delle sorprese le elezioni regionali in Puglia, dove si è affermato Michele Emiliano ai danni di Raffaele Fitto. Il Governatore uscente, che sulla carta avrebbe dovuto faticare senza l’alleanza con Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto la riconferma. La composizione del Consiglio regionale è destinata a cambiare, perché le sorprese in Puglia riguardano anche gli eletti. Con 1.033 sezioni scrutinate su 4.026, il Partito democratico si appresta a confermarsi il primo partito (17,02%), a sorpresa il secondo dovrebbe essere Fratelli d’Italia (12,77%), che guida un centrodestra in cui Forza Italia (9,28%) e la Lega (9,54%) raccolgono meno del Movimento 5 Stelle (9,79%) e sono quindi più ai margini. Potrebbero esserci degli importanti scossoni, dunque, in Consiglio regionale, con Michele Emiliano che tra l’altro ha già lanciato segnali di dialogo al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda un eventuale coinvolgimento proprio nell’assetto governativo regionale.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PUGLIA 2020

Alle Elezioni Regionali 2020 in Puglia i candidati consiglieri legati agli 8 candidati presidenti sono eletti in considerazione dei risultati ottenuti nelle 6 circoscrizioni elettorali distinte per le singole provincie. Pierfranco Bruni è sostenuto da Fiamma Tricolore. Michele Emiliano può contare sul sostegno di 15 liste: Partito Democratico, Democrazia Cristiana, Liberali, Sinistra Alternativa, Senso Civico, Italia in Comune, Con Emiliano, Emiliano Sindaco di Puglia, Popolari con Emiliano, Partito Animalista, Partito del Sud, Puglia Solidale Verde, Pensionati e Invalidi, Partito Pensiero e Azione, Sud Indipendente Puglia. A sostegno di Antonella Laricchia, oltre al Movimento 5 Stelle, c’è la lista Puglia Futura. Il candidato di centrodestra Raffaele Fitto raccoglie 5 liste: Unione di Centro – Nuovo PSI, Forza Italia, La Puglia domani, Lega, Fratelli d’Italia. Sono 3 invece a sostegno di Ivan Scalfarotto: Scalfarotto Presidente + Europa, Italia Viva, Futuro Verde. Una per Mario Conca (Cittadini pugliesi), Andrea D’Agosto (Riconquistare l’Italia) e Nicola Cesaria (Lavoro Ambiente Costituzione).

Tutti i consiglieri delle singole liste alle Elezioni Regionali Puglia sono indicati nei manifesti elettorali per ogni circoscrizione: Taranto – Brindisi – Bari – BAT – Foggia – Lecce.

GLI ELETTI IN PUGLIA NEL 2015

Alle Elezioni Regionali del 31 maggio 2015 trionfatore fu il Partito democratico con Michele Emiliano, ancora oggi il candidato unitario del centrosinistra. Ben 29 seggi (con il 47,12%) andarono a Emiliano: 13 Pd, 6 Emiliano sindaco di Puglia (SC – IdV – Partito del Sud), 4 Noi a Sinistra per la Puglia (SEL – La Puglia in Più), 3 Popolari (UdC – CD – Realtà Italia), 3 La Puglia con Emiliano (Iniziativa Democratica per la Puglia). Invece 7 seggi (con il 18,42%) andarono alla avversaria del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia. Altri 8 seggi a Francesco Schittulli (18,29%), distribuiti a metà tra Oltre con Fitto e Movimento Politico Schittulli – Area Popolare. I restanti 6 seggi andarono ad Adriana Poli Bortone (14,40%), e tutti a Forza Italia. In quell’occasione infatti il centrodestra si presentò con due differenti candidati alle Elezioni Regionali in Puglia.

Il Consiglio regionale si compose di questi consiglieri eletti: per il Pd Mario Lacarra, Mario Loizzi, Giovanni Giannini (Bari), Sergio Blasi, Ernesto Abbaterusso (Lecce); Michele Mazzarano, Donato Pentassuglia (Taranto); Raffaele Piemontese, Paolo Campo (Foggia); Fabiano Amati, Pino Romano (Brindisi); Filippo Caracciolo, Ruggero Mennea (Bat). Per Noi a sinistra per la Puglia: Guglielmo Minervini (Bari), Mino Borraccino (Taranto), Domenico Santorsola (Bat), Sebastiano Leo (Lecce). Per Emiliano sindaco di Puglia: Antonio Nunziante (Bari), Leonardo Di Gioia (Foggia); Gianni Liviano (Taranto); Sabino Zinni (Bat); Mauro Vizzino (Brindisi); Mario Pendinelli (Lecce). Per la Puglia con Emiliano: Alfonsino Pisicchio (Bari), Beppe Turco (Taranto), Paolo Pellegrino (Lecce). Infine per i Popolari con Emiliano: Peppino Longo (Bari), Salvatore Negro (Lecce), Napoleone Cera (Foggia).

All’opposizione nel Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle la candidata non eletta Antonella Laricchia, Mario Conca, Viviana Guarini (Bari), Grazia di Bari (Bat), Rosa Barone (Foggia), Cristian Casili (Lecce), Marco Galante (Taranto); per Forza Italia Domenico Damascelli (Bari), Nino Marmo (Bat), Francesca Franzoso (Taranto), Giandiego Gatta (Foggia), Maurizio Friolo (Brindisi), Andrea Caroppo (Lecce); per Movimento Schittulli – Area popolare Giovanni Stea (Bari), Giovanni De Leonardis (Foggia), Luigi Manca (Lecce), Luigi Morgante (Taranto); per Oltre con Fitto Ignazio Zullo (Bari), Erio Congedo (Lecce), Renato Perrini (Taranto), Francesco Ventola (Bat).



