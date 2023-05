Eletti Terni seggi Consiglio Comunale/ Stefano Bandecchi sindaco: nomi 32 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE TERNI: 32 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Dalla Ternana a Terni, per Stefano Bandecchi il passo è molto breve: i risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2023 regalano una sorpresa alla politica umbra con Centrodestra e Centrosinistra (già sconfitta al primo turno) fuori dalla maggioranza dei 32 consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Comunale. La vittoria al ballottaggio per Bandecchi – candidato di Alternativa Popolare – rappresenta una rivincita dei movimenti centristi e civici.

La coalizione con Bandecchi conquista 20 seggi sui 32 eletti totali, con 12 che restano invece all’opposizione (9 + 3 candidati sindaco sconfitti, Orlando Masselli-Cdx, Jose Maria Kenny Pd, Claudio Fiorelli-M5s). I risultati delle Elezioni Comunali Terni 2023 dicono dunque Stefano Bandecchi sindaco con il 54,62% delle preferenze totali (19748 voti) contro il 45,38% del candidato di Centrodestra Orlando Masselli (16405 preferenze). Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Terni 2023:

Seggi maggioranza: 20

– Con Bandecchi per Terni (12,32% preferenze primo turno): 10 seggi eletti

– Alternativa Popolare (6,9%): 5 eletti

– Noi con Terni (3,64%): 3 eletti

– Terni per Loro (3,01%): 2 eletti

Seggi opposizione: 9 + 3 candidati sindaco sconfitti

– FdI (17.94%): 4 eletti

– FI (6,53%): 1 eletto

– Terni Masselli sindaco (5,22%): 1 eletto

– Pd (15,05%): 3 eletti

Il commento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi

«Mi prendo Terni, poi l’Umbria, poi Roma»: lo aveva detto in campagna elettorale e non lo rinnega oggi il neo-sindaco di Terni Stefano Bandecchi, eletto a sorpresa al ballottaggio di ieri. «A chi continua a dire, sbagliando, che sono stato eletto con una lista civica risponderemo con i fatti e con il lavoro di un partito che ha una sua storia: Alternativa Popolare», ribadisce nelle tante interviste rilasciate in queste ore il vulcanico patron della Ternana. «Il grande errore politico è pensare di essere di destra o di sinistra e non capire. Come uomo di centro, forse mi viene più facile parlare con la destra e con la sinistra e trovare un’ istanza che sia risolutiva», ha detto a Teleambiente Bandecchi, annunciando che in vista della giunta «ho le idee abbastanza chiare al 95%, non ci sarà nessun di fuori e neanche qualche ex della giunta Latini, sarà una giunta di Terni e provincia».

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE TERNI: NOMI CONSIGLIERI CON BANDECCHI SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Terni con Stefano Bandecchi sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Consiglieri maggioranza

– Con Bandecchi per Terni 10 seggi: Ivano Consalvi, Massimo Francucci, Alessandra Salinetti, Andrea Colasanti, Danilo Primieri, Mirko Presciuttini, Agnese Passoni, Maria Elena Gambini, Massimiliano Marchetti e Andrea Sterlini

– Alternativa Popolare 5 seggi: Viviana Altamura, Raffaello Federighi, Marco Iapadre, Sara Francescangeli e Guido Verdecchia

– Noi con Terni 3 seggi: Claudio Batini, Roberta Trippini e Ilaria Fortunati

– Terni Per Loro 2 seggi: Marco Schenardi e Michela Bordoni

Consiglieri opposizione

– FdI 4 seggi: Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti, Cinzia Fabrizi e Roberto Pastura

– Forza Italia 1 seggio: Francesco Maria Ferranti

– Terni Masselli 1 seggio: Valdimiro Orsini

– Pd 3 seggi: Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli

– 3 candidati sindaco sconfitti: Orlando Masselli (Cdx), Claudio Fiorelli (M5s), Josè Maria Kenny (Pd)











