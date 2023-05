ELETTI M5S TERNI, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI TERNI 2023: I NOMI PER IL M5S

Con la vittoria del candidato civico Stefano Bandecchi nei risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 di Terni, sarà appena 1 il consigliere eletto per il M5S. La sponda pentastellata del Centrosinistra infatti andrà all’opposizione data la sconfitta del candidato Claudio Fiorelli, il quale è stato escluso dal secondo turno dopo avere ottenuto l’11% dei voti al primo turno. Ha pesato la mancata coalizione con il Pd. Al ballottaggio è andato infatti Orlando Masselli, il candidato del Centrodestra, che aveva ottenuto il 35% delle preferenze a primo turno ma che a sorpresa al secondo turno si è aggiudicato soltanto il 45% dei voti.

Dei 32 seggi del Consiglio Comunale di Terni dunque vengono eletti 20 per quel che concerne la coalizione di liste civiche a sostegno del vincitore Stefano Bandecchi (10 Lista con Bandecchi per Terni, 5 Alternativa Popolare, 3 Noi con Terni, 2 Terni per loro); 6 per quel che concerne la coalizione del Centrodestra (4 Fdi, 1 FI, 1 Masselli Sindaco) e 5 per quel che concerne la coalizione del Centrosinistra (4 Pd, 1 M5S). L’unico consigliere eletto in quota M5S a Terni (salvo eventuali rinunce o sostituzioni) sarà dunque proprio il candidato perdente Claudio Fiorelli.

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI TERNI 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista M5s? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Terni 2023 ma è già possibile iniziare a tracciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Il partito di Giuseppe Conte ha deciso di non correre insieme al Partito Democratico e si è messo in proprio con altre due liste (Bella ciao popolare ambientalista e Terni Conta) a sostegno di Claudio Fiorelli.

Come anticipato, il M5s ha deciso di appoggiare la candidatura di Claudio Fiorelli, arrivato quarto al primo turno alle spalle dei due candidati Mosselli e Bandecchi e del dem Kenny. Fiorelli ha ottenuto il 10,82 per cento e la lista del Movimento 5 Stelle è stata quella più votata con il 6,53 per cento. Questo il risultato delle altre due liste: 2,53 per per Bella ciao popolare ambientalista e 1,35 per cento per Terni conta.

VOTI M5S ELEZIONI COMUNALI TERNI 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

A seconda di chi vincerà il ballottaggio tra Masselli e Bandecchi sarà possibile definire il numero di consiglieri eletti del M5s. Sono due gli scenari possibili: 2 eletti in Consiglio comunale con la vittoria del candidato di centrodestra e un eletto con il successo dell’attuale presidente della Ternana. Questi sono i due candidati pentastellati più votati al primo turno:

Claudio Fiorelli in quanto candidato sindaco

Luca Simonetti con 290 preferenze

