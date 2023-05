BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023, RISULTATI DIRETTA/ Ancona Brindisi Terni Vicenza

RISULTATI AFFLUENZA NEL PRIMO GIORNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI

In attesa dei risultati definitivi con tutti i sindaci eletti e i nuovi Consigli Comunali, nel primo giorno di votazioni ieri per le Elezioni Comunali 2023 l’affluenza si è dimostrata in netto calo rispetto al primo turno di due settimane. Solo Vicenza può dire di aver “tenuto” bene nella presenza alle urne in questo ballottaggio, mentre i risultati peggiori sono stati segnati a Terni ed Brindisi.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023, DIRETTA RISULTATI/ Bisceglie, Altamura, Cologno

Quando mancano ancora poche ore alla chiusura dei seggi, i risultati dell’affluenza per il ballottaggio tra Silvetti e Simonella ad Ancona mostrano un netto calo della presenza di elettori rispetto al primo turno delle Elezioni Amministrative: ieri alle ore 23 avevano votato “solo” il 39.35% degli aventi diritto, mentre due settimane fa il dato si era fermato al 42,19%. A Terni il ballottaggio tra Masselli-Bandecchi ha convinto pochi elettori a ritornare alle urne dato che l’affluenza delle opre 23 di domenica si è chiusa con un basso 31,6% rispetto al 441% di due settimane fa. Per le Elezioni Comunali a Vicenza, il ballottaggio tra Possamai e Rucco ha portato ai seggi il 42,05% degli aventi diritto (erano il 43,69% nel primo turno); da ultimo, a Brindisi la sfida Centrodestra-Centrosinistra ha portato alle urne solo il 34,91% degli elettori contro il 44,02% di due settimane fa.

Risultati Elezioni Comunali 2023 Sardegna/ Diretta affluenza: Iglesias e Assemini (29 maggio 2023)

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023

Ultime ore disponibili per votare il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 nei 40 Comuni “superiori” ancora in gioco: tra questi, i 4 capoluoghi di provincia rimasti con risultati ancora “aperti” (escludendo i 3 della Toscana) sono Ancona, Vicenza, Terni e Brindisi. Si vota fino alle ore 15, a seguire subito lo spoglio in diretta con i primi risultati e gli exit poll nei centri più importanti.

Confermando un buon trend di affluenza alle urne, i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023 due settimane fa hanno evidenziato sfide tutt’altro che “chiuse”, specie nell’unico capoluogo di regione al voto – Ancona – e nell’unica grande città del Nord al ballottaggio, ovvero Vicenza. Dopo la prima giornata di voto ieri, ecco le ultime ore dove poter ancora esercitare il proprio diritto di elettori: i risultati, con anche l’affluenza finale, arriveranno nel pomeriggio di oggi, al più tardi la sera.

Risultati Ballottaggio Elezioni Comunali 2023 Toscana/ Diretta: Siena, Pisa, Massa (29 maggio 2023)

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA BALLOTTAGGIO E CANDIDATI SINDACO

Qui di seguito riportiamo in breve i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023, in vista del ballottaggio a breve concluso nei Comuni di Ancona, Vicenza, Terni e Brindisi: dai risultati delle liste con le preferenze fino ai candidati sindaco che si sfidano alle urne.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Ancona

Il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 ad Ancona vede contrapposti Daniele Silvetti per il Centrodestra unito e Ida Simonella, candidata sindaco per Pd, Terzo Polo e liste civiche di Centrosinistra. Al primo turno la vittoria della coalizione di Governo non è riuscita a superare il quorum, con Silvetti che si è fermato al 45,11% contro il 41,28% di Simonella: fuori dal ballottaggio tutti gli altri, compreso Enrico Sparapani del M5s (3,64% al primo turno) e Roberto Rubegni dei Verdi. Qui preferenze e ipotesi consiglieri eletti di: FdI – Lega – Pd – FI – M5s.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Vicenza

Al ballottaggio delle Elezioni Comunali Vicenza 2023 troviamo sempre la sfida Centrodestra-Centrosinistra con però l’asse Schlein-Calenda-Fratoianni in vantaggio rispetto al candidato di Lega-FdI-FI: i risultati del primo turno hanno visto Giacomo Possamai conquistare il 46,23% delle preferenze, seguito dal 44,06% di Francesco Rucco. Fuori dalla contesa tutti gli altri candidati sindaco, a cominciare da Edoardo Bortolotto del M5s. Qui preferenze e ipotesi consiglieri eletti di: FdI – Lega – Pd – FI – M5s.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Terni

A Terni il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 si gioca tutto tra candidati sindaco di area Centrodestra: non candidato il sindaco uscente della Lega Leonardo Latini, la sfida oggi è tutta tra Orlando Masselli (FdI, Lega, FI, Psi e civiche Cdx) e Stefano Bandecchi, vulcanico presidente della Ternana Calcio e candidato per Alternativa Popolare e altre civiche di Centrodestra. 35,81% per Masselli e 28,14% per Bandecchi i risultati del primo turno: sconfitta cocente per l’intera sinistra, con fuori dal ballottaggio sia Kenny (Pd-Sinistra) che Fiorelli (M5s-Pci). Qui preferenze e ipotesi consiglieri eletti.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Brindisi

Da ultimo, il ballottaggio alle Elezioni Comunali 2023 di Brindisi vede contrapposti il classico bipolarismo di Centrodestra e Centrosinistra: Giuseppe Marchionna (FdI-Lega-Udc-FI-civiche Cdx) ha ottenuto il 44% al primo turno, contro il 33,32% del Centrosinistra di Roberto Fusco (Pd-M5s-Civiche Csx). Fuori dai giochi ma con molti voti che si potrebbero riversare in questo ballottaggio sia Pasquale Luperti (12,54%) che Riccardo Rossi (10,14%, lista AVS e sinistra). Qui preferenze e ipotesi consiglieri eletti di: FdI – Lega – Pd – FI – M5s.

FINO A QUANDO E COME SI VOTA IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Capire come si vota nel ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 è questione piuttosto semplice: se infatti ancora non siete andati alle urne ieri, avete tempo fino alle ore 15 di oggi 29 maggio 2023. Lo spoglio con tutti i risultati in diretta comincerà subito dopo la chiusura dei seggi (aperti alle ore 7 questa mattina): va ricordato che, oltre ai documenti canonici da presentare (tessera elettorale e documento d’identità valido), la scheda per il ballottaggio sarà molto più semplice del primo turno in quanto preferenze per i candidati al Consiglio Comunale restano validi quelli del primo turno delle Amministrative.

Come spiega il Viminale, «la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto». Dopo il ballottaggio viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, senza più quorum: in caso di parità, vince il candidato sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva (unendo primo e secondo turno). A parità di cifra elettorale, è proclamato primo cittadini il più anziano fra i due sfidanti











© RIPRODUZIONE RISERVATA