ELETTI PD TERNI, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI TERNI 2023: I NOMI PER IL PD

Con la vittoria del candidato civico Stefano Bandecchi nei risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 di Terni, saranno 4 i consiglieri eletti per il Pd. Il Centrosinistra infatti andrà all’opposizione data la sconfitta del candidato José Maria Kenny, il quale è stato escluso dal secondo turno dopo avere ottenuto il 22% dei voti al primo turno. Al ballottaggio è andato invece Orlando Masselli, il candidato del Centrodestra, che aveva ottenuto il 35% delle preferenze a primo turno ma a sorpresa al secondo turno si è aggiudicato soltanto il 45% dei voti.

Dei 32 seggi del Consiglio Comunale di Terni dunque vengono eletti 20 per quel che concerne la coalizione di liste civiche a sostegno del vincitore Stefano Bandecchi (10 Lista con Bandecchi per Terni, 5 Alternativa Popolare, 3 Noi con Terni, 2 Terni per loro); 6 per quel che concerne la coalizione del Centrodestra (4 Fdi, 1 FI, 1 Masselli Sindaco) e 5 per quel che concerne la coalizione del Centrosinistra (4 Pd, 1 M5S). I 4 consiglieri eletti a Terni in quota Pd dovrebbero dunque vedere nel nuovo Consiglio i seguenti nomi ufficiosi (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

José Maria Kenny

Francesco Filipponi

Maria Grazia Proietti

Pierluigi Spinelli

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI TERNI 2023

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Pd? Siamo in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Terni 2023 ma è già possibile iniziare a tracciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze raccolte nel primo turno di queste amministrative. Nonostante l’ottimo risultato della lista, i dem di Elly Schlein non correranno al ballottaggio: il candidato Josè Maria Kenny è rimasto fuori dal secondo turno che vedrà invece protagonisti il candidato di centrodestra Orlando Masselli e il candidato civico Stefano Bandecchi.

Josè Maria Kenny ha raccolto il 21,94 per cento e il Pd ha portato la maggior parte dei consensi. La lista dem ha raccolto il 15,05 per cento, miglior risultato della tornata solo dietro a quello di FdI. Questo, invece, lo score delle altre liste a sostegno di Kenny: 3,57 per cento per Kenny Innovare per Terni e 3,41 per cento per Psi-Alleanza Verdi e Sinistra-Pacifista ecologista femminista.

VOTI PD ELEZIONI COMUNALI TERNI 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

Per il Pd cambierà qualcosa a seconda della vittoria di Masselli o di Bandecchi in termini di eletti per il Consiglio comunale. In caso di successo al ballottaggio del candidato di centrodestra, il partito della Schlein porterà cinque candidati in Consiglio comunale:

Josè Maria Kenny (candidata sindaco)

Francesco Filipponi con 934 preferenze

Maria Grazia Proietti con 656 preferenze

Pierluigi Spinelli con 403 preferenze

Emidio Gubbiotti con 349 preferenze

In caso di vittoria di Bandecchi, invece, il Pd porterà quattro candidati in Consiglio comunale: Josè Maria Kenny, Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Pierluigi Spinelli.

