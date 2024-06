Eletti Uniamoci per Potenza, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Telesca

RISULTATI PREFERENZE UNIAMOCI PER POTENZA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

A breve potremo conoscere i risultati definitivi delle Elezioni Comunali di Potenza del 2024, con lo spoglio dei voti del ballottaggio che procede serrato proprio in queste ore e a breve ci permetterà di conoscere la ripartizione del nuovo Consiglio Comunale e i nomi di tutti gli eletti, con la lista Uniamoci per Potenza che tiene le redini di un centrosinistra che ha scelto di candidare Vincenzo Telesca, sfidato dal candidato del centrodestra Francesco Fanelli. Solo la chiusura delle urne e lo spoglio di tutte le schede potrà dirci il nome del nuovo sindaco, ma nel frattempo – fermo restando che i ballottaggi non modificano l’esito delle Elezioni Comunali che si sono già tenute – possiamo ipotizzare i numeri di tutti gli eletti tra le forze di Uniamoci per Potenza.

Eletti Forza Italia Potenza, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Fanelli

Facendo prima un passetto indietro, dallo spoglio di inizio mese la lista civica ha ottenuto l’8,39% dei voti, mentre la coalizione Dem si è fermata al 32,44% delle preferenze, contrapposti al 40,60% a favore di Fanelli e del centrodestra. Con questa ripartizione e nell’ipotesi che vinca ai ballottaggi delle Comunali Fanelli, Uniamoci per Potenza dovrebbe ottenere circa 2 seggi per altrettanti eletti; ma se fosse Telesca a conquistare la maggioranza salirebbero ulteriormente, forse fino a 4 o 5. A livello di candidati, hanno ottenuto più voti nel primo turno delle Elezioni Rosa Pietrafesa, Francesco Catapano, Lorenzo Del Giacco, Giammarco Guidetti e Roberto Falotico.

Eletti Lega Cremona, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Portesani

SEGGI ELETTI E PREFERENZE UNIAMOCI PER POTENZA ALLE ELEZIONI DEL 2019

L’obiettivo della lista Uniamoci per Potenza, insomma, è sicuramente quello di ottenere la maggior parte dei voti alle Comunali attorno al suo candidato, per contare su un buon numero di eletti che potrebbe rendere questo uno dei partiti più forti in città; ma nel frattempo non possiamo che notare l’ampissimo successo di una lista che nella sua prima apparizione pubblica è riuscita a conquistare il maggior numero di preferenze in coalizione, seguito da altre quattro liste civiche delle quali nessuna ha superato il 7,05% dei voti. Peraltro – guardando alle Elezioni Comunali del 2019 – il risultato attuale di Uniamoci per Potenza è anche superiore ai voti che prese in quell’occasione il Partito Democratico, titolare cinque anni fa di un misero 6,63% delle preferenze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA