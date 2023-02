Eletti Verdi-Sinistra voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Seggi nomi consiglieri

REGIONALI LOMBARDIA, ELETTI VERDI-SINISTRA: 1 CONSIGLIERE, VOTI PREFERENZE

La lista Verdi-Sinistra non passa nelle Elezioni Regionali Lombardia 2023, così come la coalizione di Centrosinistra candidata con Majorino. In attesa della proclamazione ufficiale di seggi e preferenze, possiamo già analizzare i numeri dei vari partiti: Verdi-Sinistra ha ottenuto un solo seggio. Solamente un candidato, dunque, entrerà nell’opposizione al presidente Attilio Fontana. Il nuovo consiglio sarà composto da 22 consiglieri di Fratelli d’Italia, 15 della Lega, 6 di Forza Italia, 5 di Fontana Presidente, 1 di Noi Moderati, 4 di Moratti Presidente, 3 di Azione – Italia Viva, 18 del Partito Democratico, 2 di Majorino Presidente, 1 di Alleanza Verdi-Sinistra e 3 del Movimento 5 Stelle.

La coalizione di centrodestra ha ottenuto il 56,27%: Fratelli d’Italia in particolare ha portato a casa il 25,18% delle preferenze. Segue la Lega con 16,53%, Forza Italia con 7,23%, Lombardia Ideale – Fontana Presidente 6,16%, Noi Moderati 1,17% (33.711). L’alleanza tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 32,80%: PD 21,82%, Movimento 5 Stelle 3,93%, Patto Civico – Majorino Presidente 3,82%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,23%. Terza Letizia Moratti, candidata civica per il Terzo Polo, con il 9,87% e 320.346 preferenze.

LISTA VERDI-SINISTRA, RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: NON ELETTI, CHI RESTA FUORI

A Milano, buono il risultato dell’Alleanza Verdi-Sinistra (5,63%): è terzo in città Onorio Rosati, unico eletto in Regione dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Nel capoluogo, vediamo 6 eletti per Fratelli d’Italia (Christian Garavaglia, Marco Alparone, Franco Lucente, Vittorio Feltri, Chiara Valcepina, Matteo Forte), 2 Lega (Silvia Scurati, Riccardo Pase), 1 Forza Italia (Gianluca Comazzi), 1 Lombardia Ideale – Fontana Presidente (Carmelo Ferraro), 1 Noi Moderati (Vittorio Sgarbi), 6 PD (Paolo Romano, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Negri, Maria Rozza, Paola Bocci), 2 Movimento 5 Stelle (Nicola Di Marco, Paola Pizzighini), 1 Alleanza Verdi e Sinistra (Onorio Rosati), 2 Patto Civico – Majorino Presidente (Michela Palestra e Luca Paladini), 1 Azione – Italia Viva (Lisa Noja), 1 Lista Moratti Presidente (Manfredi Palmeri).

In Regione, dunque, Onorio Rosati è l’unico eletto per l’Alleanza Verdi-Sinistra. L’Alleanza ha ottenuto il 3,23% in Lombardia nelle elezioni Regionali ma buoni numeri sulla provincia di Milano. Il trionfo del Centrodestra con il 54,67% delle preferenze vede 48 consiglieri per la maggioranza e 30 per l’opposizione.











