Elettra Lamborghini confessa “La notte non riesco a dormire”/ Ecco perchè?

Elettra Lamborghini al Tim Summer Hits con Caramello

Elettra Lamborghini ospite del Tim Summer Hits 2022 per cantare “Caramello” con Rocco Hunt e Lola Indigo. Sarà la hit dell’estate 2022? La ricca ereditiera ed influencer sta vivendo un anno di grandi soddisfazioni, ma anche di tanto lavoro ed impegni. “Mi sto facendo il culo, è vero. La notte non riesco a dormire perché ho ancora tanta energia. Ieri ho passato tutto il giorno l’idropulitrice convincendomi che a letto sarei crollata, ma niente. Penso che sia colpa dell’energia accumulata: se non faccio cose, sto male” – ha dichiarato dalle pagine di Vanity Fair rivelando anche il suo terrore più grande “stare ferma. Ho sempre bisogno di fare”. Niente relax quindi per Elettra che lo scorso anno ha fatto sole due vacanze, ma non nasconde che il suo desiderio è quello di lavorare.

Parlando però di relax, la Lamborghini ha stupito tutti confessando: “la mia idea di relax è stare a casa mia con il mio cane a guardare qualcosa in tv e a mangiare schifezze. Ho bisogno delle mie abitudini: mangiare le solite cose, stare col mio cane e il mio cavallo”.

Elettra Lamborghini: “Britney Spears era il mio idolo”

Elettra Lamborghini è una maniaca del controllo, ma purtroppo nella vita non tutti siamo in grado di gestire ogni singola cosa. “Tutto quello che ho fatto finora sono riuscita a gestirlo: chi non ce la fa, trova solo mille scuse secondo me. Se vuoi davvero una cosa, ci provi fino in fondo. Se certe volte non ci sono riuscita, era perché non le volevo veramente” – ha detto Elettra che parlando del suo nome ha rivelato di essere stanca di essere sempre associata alla sua famiglia e alle automobili: “ho fatto fatica a tirarmi via dal mio cognome ma uno, pensando all’ereditiera, si fa un’idea di persona che io non sono”.

Infine parlando di idoli e miti ha rivelato: “da piccola Mariah Carey e Britney Spears. Mi ci rivedo troppo in Britney”. Oggi i suoi idoli sono il marito Afrojack e il suo cavallo!

