Elettra Lamborghini/ “Statua al Madame Tussauds Amsterdam? Pensavo fosse uno scherzo invece…”

Elettra Lamborghini tra i protagonisti del Tim Summer Festival 2022 con il nuovo singolo “Caramello” in coppia con Rocco Hunt e Lola Indigo. Sarà il tormentone dell’estate? La canzone ha tutte le carte in regola per diventarlo considerando anche il titolo azzeccato e nato non proprio per caso come ha raccontato la ricca ereditiera. “Ci stava troppo bene lì in mezzo” – ha raccontato Elettra che parlando del brano e di quanto possa funzionare nelle classifiche per via della presenza di tantissimi tormentoni estivi ha precisato – “io sono molto tranquilla. Ci sono tanti brani di generi completamente diversi”.

Intanto Elettra Lamborghini si gode il successo e la fama internazionale. Da pochissimo, infatti, il Madame Tussauds Amsterdam ha deciso di dedicarle una statua. “Quando me lo hanno detto pensavo che fosse uno scherzo. Sono anni che cercano di mettermi in trappola con queste telefonate, ma io li sgamo sempre. Stavolta, però, è tutto vero” – ha detto la cantante a Vanity Fair.

Elettra Lamborghini e il rapporto con il padre

Nella vita di Elettra Lamborghini la famiglia è sempre stata importante. Eppure il papà Tonino Lamborghini parlando della figlia ha raccontato: “in passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni, sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva”. Il nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda, ha raccontato che Elettra sin da piccola era avvezza al mondo dello spettacolo, ma il grande successo all’inizio non li ha resi felice.

“Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare: Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager” – ha detto il papà di Elettra che oggi è una star ed influencer conosciuta anche oltre i confini italiani. Un successo meritato per Elettra che è cresciuta nel mito di Mariah Carey e Britney Spears!

