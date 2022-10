Elettra Lamborghini festeggia papà Tonino con una dedica speciale/ Silenzio social di Ginevra: è crisi?

Tonino Lamborghini festeggia il compleanno, silenzio social di Ginevra e…

Tonino Lamborghini festeggia oggi il compleanno. Il padre di Ginevra e Elettra spegne oggi 75 candeline. Per l’occasione, Elettra gli ha dedicato una storia su Instagram postando un tenero scatto di quanto era bambina e stava in braccio al padre. A corredo della foto, Elettra ha scritto: “tanti auguri papi” accompagnando la scritta con un cuore. Diversamente da Elettra, Ginevra Lamborghini non ha postato alcun messaggio per il padre Tonino. In una delle puntate del Grande Fratello Vip, in occasione del suo compleanno, Ginevra aveva ricevuto proprio un videomessaggio da parte del padre che le augurava di poter ritrovare la serenità con la sorella Elettra: “Ti faccio tanti auguri, ma te ne faccio uno speciale: che nei prossimi tempi tu possa trovare un equilibrio con tua sorella, che possiate tornare amiche e dirvi tutto quello che non siete riuscite a dirvi in questi pochi anni”.

Poi il padre aveva aggiunto: “Ti seguo sempre, sei una donna colta, sei un donna spiritosa, sei brillante”. A quelle parole Ginevra si era commossa dichiarando di non aspettarsi un messaggio da parte del padre. Tonino Lamborghini ha un ottimo rapporto con le figlie Elettra e Ginevra. In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Tonino aveva rivelato dei retroscena interessanti su Elettra.

Tonino Lamborghini e il rapporto con la figlia Elettra: “L’ho ostacolata ma…”

Tonino Lamborghini ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera di aver avuto delle preoccupazioni all’inizio per la figlia Elettra. Tonino infatti aveva ammesso: “In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni. Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva”. Elettra cercava già da piccola la notorietà e il successo tanto che il padre aveva confidato: “Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare: Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager”.

In famiglia all’inizio hanno cercato di metterle i bastoni tra le ruote ma Elettra si è dimostrata determinata a farcela: “Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote. Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me”. Tonino Lamborghini è stato costretto poi a darle ragione perché nonostante all’inizio tutti pensassero si trattasse di una fase passeggera, Elettra è riuscita a costruirsi una carriera.













