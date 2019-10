Tonino Lamborghini, chi è?/ Figli: da Elettra alla figlia segreta Flavia

Tonino Lamborghini è il figlio di Ferruccio, il famoso costruttore e fondatore dell’omonima casa automobilistica. Il figlio del fondatore della celebre casa automobilistica ha proseguito sulla stessa scia del padre occupandosi della gestione e produzione di prodotti di lusso in diversi paesi. Recentemente, infatti, il figlio di Ferruccio dopo la Cina e Dubai ha allargato la sua attività anche in Brasile dove ha siglato un accordo tra il marchio Lamborghini e lo sviluppatore carioca Embraed. Un’attività che nel 2017 ha generato un fatturato di ben 400 milioni di euro stabile rispetto all’anno precedente come ha sottolineato Ferruccio Junior: “questo non aumento deriva dal fatto che internamente abbiamo cominciato ad investire in nuove strategie che entro breve tempo porteranno a una ridefinizione del business model, per il momento orientato soprattutto sulla licenza”. Oltre alla fama di imprenditore e figlio di Ferruccio, Tonino Lamborghini è conosciuto anche per essere il padre di Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera che da diversi anni è approdata con grandissimo successo anche nel mondo della tv e della musica.

Tonino Lamborghini figli: non solo Elettra

Tonino Lamborghini ha cinque figli: Elettra Miura Lamborghini, Lucrezia Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, Flaminia Lamborghini, Ginevra Lamborghini. Tra tutti Elettra è sicuramente la più famosa visto che è un personaggio molto seguito sui social e ha partecipato a diversi programmi di successo come Riccanza e l’ultima edizione di The Voice of Italy. Poi c’è Ferruccio Lamborghini Junior che ha preso il nome dal nonno fondatore della celebre casa automobilistica e che ha seguito le sue orme visto che, oltre ad essere un pilota automobilistico Moto2, è anche imprenditore di successo. In realtà Tonino Lamborghini potrebbe avere anche una figlia segreta: si tratterebbe di Flavia, una ragazza che dalle pagine del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti ha rilasciato alcune scottanti dichiarazioni. “Elettra, mettiti nei miei panni e aiutami a sensibilizzare tuo padre – ha detto Flavia, che ha poi proseguito dicendo – vorrei parlare con lui e scoprire la verità. Credo sia l’unica via possibile. Ho provato tante volte a contattare Tonino Lamborghini privatamente, senza coinvolgere né avvocati né giornali, ma da lui non ho avuto risposta. Ho pure contattato sua moglie, ma mi ha risposto che lui non voleva avere alcun colloquio con me”.

Flavia, la figlia segreta di Tonino Lamborghini

Flavia, la sorella segreta di Elettra Lamborghini e sesta possibile figlia di Tonino Lamborghini, al settimanale Vero ha raccontato: “mi sono presentata davanti all’azienda di Lamborghini. Lui è arrivato in auto ed è sceso un attimo lasciandola aperta. Io ne ho approfittato e mi sono seduta sul sedile del passeggero, così quando è risalito eravamo faccia a faccia. Gli ho detto chi ero e la sua reazione è stata di cattivo gusto. Mi ha detto che mia madre era una donna frivola e che tra loro non c’era stata una relazione, ma solo fugaci incontri. Mi ha detto che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere il suo equilibrio familiare. Allora sono scesa dall’auto piangendo”. La ragazza, inoltre, ha precisato di essere pronta a sottoporsi al test del DNA per accertare la paternità o meno di Tonino: “voglio scoprire chi sia il mio vero padre, solo per la mia serenità”.



