Elettra Lamborghini, “Fuori dai coglion* loser”/ La cantante blocca l’esibizione…

Elettra Lamborghini blocca un concerto: “Sono rimasta pietrificata…”

Elettra Lamborghini è stata offesa durante un’esibizione ed è stata costretta ad interrompere il concerto. La cantante è intervenuta sui social per spiegare cosa è accaduto e ha denunciato una situazione che sta andando avanti da tempo e che ha visto coinvolte anche altre artiste. Elettra Lamborghini ha infatti raccontato: “Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene perché praticamente ci ho fatto la mia infanzia e stanotte, salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante”. Elettra Lamborghini si stava esibendo quando un uomo ha iniziato a rivolgerle apprezzamenti poco carini. Elettra ha poi postato i video della sua esibizione in cui è stata costretta a fermarsi sentendosi fortemente a disagio.

Elettra però ha tirato fuori le unghie e ha aizzato i presenti: “Sei un loser, rimarrai looser e morirai loser. Fuori dai coglion*, loser!”. Elettra ha poi proseguito la serata nonostante lo spiacevole episodio. Poi ha rivolto un consiglio alle giovani ragazze: “Di solito ballo ma ero pietrificata perché sta gente aveva praticamente la bava e poi c’erano in fondo dei poveracci… in questo tipo di discoteche ci sono dei fake imprenditori, loser, ma dei looser… se non ve ne rendete conto ragazze non uscite mai con questi sfig*ti che fanno i finti ricchi, e non che voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane perchè… con la giacca e cravatta… ragazze vi prego, non dategliela perchè sono davvero degli sfig*ti loser”.

Chi ha insultato Elettra Lamborghini?: “Era uno in giacca e cravatta…”

Elettra Lamborghini è stata insultata da questo tizio anche se non ha rivelato cosa le avrebbe detto. Elettra è stata generica al riguardo anche se ha raccontato di non averlo mai guardato in faccia. L’uomo in questione però le avrebbe detto di tirarsela di meno. Elettra Lamborghini però ha fatto subito l’identikit dell’uomo: “Poverino, era uno con la giacca e cravatta, un loser, ma un loser…”. L’artista ha poi puntato il dito contro i trend su TikTok, definendoli “la feccia della feccia”. La cantante ha messo in evidenza una situazione che molto spesso si presenta nei locali e nelle discoteche. Aurora Ramazzotti aveva denunciato qualche tempo fa il cat calling ma ora Elettra Lamborghini ha messo in evidenza un altro problema, frequente nelle discoteche e nei locali.

D’altronde Elettra Lamborghini è una ragazza sicura di sé ma anche determinata. Il padre in un’intervista al Settimanale F aveva confidato: “In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato delle preoccupazioni. Sin da piccola era tosta, sapeva perfettamente quello che voleva. Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare. Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare. Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci siamo riusciti”. Elettra però ha poi replicato chiarendo che quelle dichiarazioni non erano mai state rilasciate: “Ma non è vero, e la mia famiglia ha già mandato una diffida. Non sappiamo da dove sono uscite tutte ste ca**ate”.











