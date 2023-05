Elettra Lamborghini, ha festeggiato il compleanno/ Regalo ‘pazzo’ del marito Afrojack

Elettra Lamborghini ha festeggiato i 29 anni circondata dall’affetto della sua famiglia

Elettra Lamborghini, ieri, mercoledì 17 maggio ha compiuto 29 anni. Un compleanno con tanto di sorpresa visto che, per l’occasione, la cantante e conduttrice ha annunciato ai follower l’uscita del nuovo album. ‘Elettration’ uscirà il 2 giugno. Ma le sorprese non sono mancate neanche per la nipote del fondatore dell’impero automobilistico italiano perché, per festeggiarla a dovere, il marito Afrojack ha deciso di regalarle un’auto: una Audi R8 cabrio. Il prezzo di questa autovettura parte da 215mila 700 euro. Elettra ha postato una storia sul proprio account ufficiale Instagram in cui è accanto all’auto commentando: “Un pazzo“.

Palloncini colorati bianchi e rossi, tantissimi fiori, una grande torta in pasta di zucchero con tanto di statuetta con le sue sembianze e un regalo parcheggiato direttamente a casa: così Elettra Lamborghini ha spento le sue 29 candeline. Niente party sfarzosi per Elettra Lamborghini che ha festeggiato il suo compleanno a casa circondata dall’affetto della sua famiglia e soprattutto del marito Afrojack, innamorato perso. “Buon compleanno al mio sole, alla mia adorabile moglie”, ha scritto su Instagram il dj prima di mostrare il regalo nascosto in garage.

La torta c’è sul serio ed Elettra Lamborghini l’ha mostrata sorridente ai fan e ai follower, sui social. Si è trattata di una torta speciale, perché ha contenuto alcuni indizi sul nuovo progetto della cantante, ovvero l’album che uscirà il 2 giugno. Dopo aver fatto delle esperienze nel mondo della tv, Elettra torna ora a ciò che ama davvero più di tutto, la musica. In questo periodo la Lamborghini si è appunto dedicata al piccolo schermo, dopo un’estate passata in tour. La conduttrice è stata impegnata con i PanPers su Nove al timone del programma comico Only Fun ma si è anche cimentata come giudice nella 13esima edizione di Italia’s Got Talent: la vedremo presto su Disney+ al fianco di Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano.

Una giornata ricca di emozioni e sorprese per Elettra Lamborghini. Ma non è stato tutto perfetto perché a rovinare la giornata è stata l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna. Elettra Lamborghini, infatti, è nata a Bologna e, tra le stories di Instagram, ha mandato un abbraccio virtuale alla sua regione. “La mia Bologna… Mi si spezza il cuore vederla così.. spero tutto questo passi.. forza“, ha scritto mostrando le immagini dell’alluvione che ha colpito la regione.











