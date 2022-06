Elettra Lamborghini, “Ho gli ormoni a palla”/ I fan sospettano di una gravidanza…

Elettra Lamborghini è incinta? Il video che ha insospettito i fan

Elettra Lamborghini alle prese con gli sbalzi ormonali. La cantante ha postato di recente un video un Instagram in cui ha sottolineato il fatto di avere gli ormoni impazziti. Elettra ha infatti condiviso questa sua sensazione con i followers dicendo: “Ultimamente rega sto avendo gli ormoni a palla”. Il video ha ollevato numerosi dubbi facendo ipotizzare una gravidanza per la Lamborghini. Elettra Lamborghini non ha né confermato né smentito la notizia anche se la notizia circola con insistenza soprattutto dopo la segnalazione di Deianira Marzano. C’è da dire che anche nei mesi scorsi era rimbalzata la notizia di una gravidanza della Lamborghini. La cantante aveva però poi smentito rispondendo con ironia ad un fan che le chiedeva una conferma in merito: “I’m not pregnant. Everytime they ask me. WTF I JUST FUC***G LOVE EAT EVERYTHING I WANT. Period“. In italiano, poi, ha aggiunto: “Raga, non sono incinta. Non ne posso più di ‘sta domanda… Ho solo fott***mente voglia di mangiare tutta la mer*a che mi pare. Punto“.

Al momento Elettra ha solo insospettito i suoi fan con quella dichiarazione sugli sbalzi ormonali ma per il resto non ha rivelato altri dettagli. E comunque non ci sarebbe nulla di strano se Elettra fosse incinta visto che assieme al marito Afrojack sono una delle coppie più affiatate e innamorate. I due hanno festeggiato due anni di matrimonio e l’amore procede a gonfie vele.

Elettra Lamborghini insultata da un hater ad un concerto, la reazione

La scorsa settimana Elettra Lamborghini è stata protagonista di uno spiacevole episodio. La cantante si stava esibendo in un locale quando è stata insultata e aggredita da un avventore che le avrebbe rivolto parole poco carine. Elettra ha reagito bloccando l’esibizione e replicando all’uomo che era presente nel locale. Poi è intervenuta su Instagram denunciando quanto accaduto. Elettra è rimasta pietrificata dopo quanto accaduto e ha rivelato: “Stasera è capitato a me. Chi mi conosce sa che io non le mando a dire. Ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca”. L’uomo l’aveva poi tirata in ballo dicendo ad Elettra che doveva tirarsela di meno. Elettra ha aggiunto: “Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita. Non può dirmi che me la tiro perché non è così, è una questione di rispetto”.

Elettra Lamborghini ha voluto parlare a nome di quelle artiste che si stanno trovando nella stessa situazione a causa di una moda che sta spopolando su Tik Tok e che consiste nell’insultare l’artista che si sta esibendo: “Questa sera ho fatto un dj-set in un locale che conosco molto bene perché ci ho passato la mia infanzia. Salgo sul palco, questo era il mio outfit (top e pantaloni, ndr). Di solito metto un body con la ‘ciapet’ un po’ di fuori e la calza, non si vede niente altrimenti non lo farei. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ imbarazzante. Mi sento di parlare a nome di tante artiste che si sono ritrovate nella mia stessa situazione, perché non mi era mai capitato. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il cellulare, andare a un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me. Chi mi conosce sa che non le mando a dire. Mi è uscita l’Elettra di qualche anno fa che prende a pizze le persone. Vi metto il video di quello che è successo e poi continuo a parlare”. La cantante ha lanciato dal palco un messaggio forte e in molti si sono complimentati con lei.











