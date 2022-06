Elettra Lamborghini/ La carriera, Afrojack e il terrore provato a Scherzi a parte

Chi è Elettra Lamborghini? L’amore Afrojack e l’insulto al concerto

Elettra Miura Lamborghini, classe 1994, figlia di un grande imprenditore ma prima di tutto cantante. Elettra entra a far parte del mondo dello spettacolo dal programma “Riccanza”, poi partecipa al Grande Hermano Vip (il Grande Fratello spagnolo) e al programma americano Geordie Shore. Poco dopo Elettra si lancia nel mondo della musica e i suoi pezzi hanno un successo immediato per il ritmo latino, le basi musicali orecchiabili e la sua grande energia, che mette nella vita e nella musica. Diventa giudice di The Voice Italia, poi album dopo album scala le vette di Spotify fino ad arrivare a Sanremo 2022 con il brano “Musica”. La regina delle hit estive non poteva che innamorarsi del grande DJ Afrojack.

Nonostante il suo aspetto spavaldo ed espansivo, Elettra ha sempre affermato di non aver mai avuto chissà quale rapporto con gli uomini, di lui si era innamorata per la sua dolcezza e purezza, i due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2019 e poi si sono sposati nel 2020 sul lago di Como. Di recente Elettra è stata vittima di insulti durante uno dei suoi concerti ma con prontezza e con la schiettezza che la contraddistingue, ha fatto cacciare coloro che l’avevano insultata dopo averli presi in giro davanti a tutti.

Elettra Lamborghini vittima di Scherzi a Parte

Non era la prima volta che Elettra Lamborghini partecipava a Scherzi a Parte, ma se l’ultima volta era la complice di Enrico Papi e il suo cast di attori, questa volta la cantante è stata la vittima di uno dei loro scherzi. Come afferma Enrico Papi, fare uno scherzo a una donna che è spavalda e sorridente davanti a tutto è molto complesso, per cui il cast di Scherzi a Parte ha scelto qualcosa che avrebbe potuto spaventarla. Elettra pensava di dover fare un servizio fotografico e ad accoglierla, un fotografo che le faceva molti complimenti e la moglie del fotografo gelosissima.

Quando la coppia esce per litigare, Elettra rimane chiusa a chiave con la luce spenta nella stanza dello shooting, cerca di scappare in tutti i modi e di chiedere aiuto ma la situazione diventa più critica quando inizia a uscire dell’acqua sporca. Verso la fine dello scherzo, Elettra si accorge che nelle mensole sul muro ci sono due buchi, prova a mettere le mani nella speranza di trovare delle chiavi ma qualcuno la afferra. A quel punto la cantante inizia ad urlare terrorizzata, fin quando gli attori di Scherzi a parte fermano tutto.











