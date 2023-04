Elettra Lamborghini, la regola per un matrimonio felice/ “Con mio marito Afrojack…”

Elettra Lamborghini e il matrimonio con Afrojack

Pur essendo sempre molto impegnata con il lavoro, Elettra Lamborghini non trascura la propria vita privata dedicando le giuste attenzioni al marito Afrojack con cui cerca di trascorrere tutto il tempo libero che ha a disposizione condividendo anche le stesse passioni. Innamorata, serena e felice, la cantante, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù Tv, ha svelato i dettagli del suo matrimonio.

«Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo. Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola», ha svelato Elettra.

La regola di Elettra Lamborghini e del marito Afrojack

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno una regola per essere felici e non mettere a repentaglio il loro rapporto. Nonostante i tantissimi impegni di entrambi hanno stabilito un tempo entro il quale devono necessariamente vedersi. «Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo», ha svelato la Lamborghini.

Elettra, inoltre, non svela di pensare ad un figlio, ma ammette che quel momento non è ancora arrivato: «Un figlio? Ci pensiamo e lo desideriamo entrambi ma non è ancora il momento giusto. Perché, quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose per bene, dare a mio figlio o figlia, tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile perché sono molto concentrata sul mio lavoro, che mi sta dando tante soddisfazioni. Ho un sacco di impegni e pochissimo tempo libero».

