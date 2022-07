Elettra Lamborghini, tutina hot a Battiti Live/ Look con microfono abbinato e curve esplosive

Elettra Lamborghini infiamma il pubblico di Battiti Live salendo sul palco prima al fianco di Rocco Hunt, poi da sola con un medley dei suoi successi. Ad attirare l’attenzione è l’outfit hot della Lamborghini che indossa una tutina aderente e color carne tempestata di perline colorate, stesso ‘look’ per il suo personale microfono. Forme esplosive per per Elettra che si scatena sul palco al ritmo della sua Caramello, tormentone di questa estate 2022.

Rocco Hunt/ Il fenomeno Lola Indigo e la hit dell'estate con Elettra Lamborghini

Ma com’è nata la collaborazione con Rocco Hunt? È lui a spiegare che: “C’eravamo incontrati l’anno scorso sul palco di Battiti Live e avevo sentito questa Pistolera che dava un po’ fastidio alla mia canzone. Così ho capito che dovevamo unire le forze”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elettra Lamborghini a Battiti Live 2022

Elettra Lamborghini sarà stasera tra i protagonisti di Battiti Live per cantare Caramello insieme a Lola Indigo e Rocco Hunt. Non sono stati giorni facili per lei per quanto accaduto alcune settimane fa in una serata in una discoteca a Riccione. Attaccata pubblicamente da un hater è stata costretta a fermare il concerto e a cacciare questa persona per poi raccontare poi sui social network di una moda che sta prendendo troppo piede cioè quella di riunirsi su Tik Tok per insultare gli artisti. La ragazza ha voluto lanciare un messaggio forte, come capitato anche in passato, facendo capire alla sua fanbase che anche per gli artisti non è sempre facile fare questo mestiere. Rimane poi la consueta querelle legata alla totale assenza di spiegazioni alla base di un insulto a un concerto anche perché appare abbastanza evidente che per non ascoltare un cantante che non ci piace sarebbe sufficiente evitare i suoi eventi.

Elettra Lamborghini, la sua carriera tra musica, cinema e tv

Elettra Lamborghini è una cantante e un personaggio televisivo italiana, nata a Bologna il 17 maggio del 1994. Si tratta di un personaggio eccentrico, eclettico, originale e innovativo. Ha partecipato, gli anni scorsi, anche a un’edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica e il resto scompare, canzone che ha spopolato, poi, nei mesi successivi e ha ottenuto un grande successo. Per il momento ha realizzato solamente un album in studio, nel 2019 intitolato Twerking Queen, ma ha partecipato a diversi show televisivi e anche ad alcuni progetti per il cinema. I suoi brani più famosi sono sicuramente: Pistolero, Pem Pem, Caramello, Musica, Mala, Tócame, La isla, Corazón Morado e tanti altri. L’abbiamo vista protagonista anche in televisione, infatti è partita prima ancora con la musica coi reality show facendosi conoscere anche all’estero. Le sue apparizioni sul piccolo schermo sono sempre molto gradite al pubblico che la stima per la simpatia e l’ironia oltre la bellezza cosa che sicuramente le darà spazio anche al cinema.

Elettra Lamborghini, massaggio hot su Instagram

Elettra Lamborghini super hot su Instagram. La cantante fa impazzire i suoi fan con alcune stories che la vedono prima in piscina e poco dopo intenta a farsi massaggiare il lato B. La Lamborghini ha infatti postato le immagini del suo rilassante massaggio, focalizzandosi soprattutto sul lato B. Inutile dire che il web è impazzito!

