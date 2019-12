Elettra Lamborghini/ Nuovo business a Twerking Queen: “collana al profumo di patata”

Elettra Lamborghini torna su MTV con l’ultima puntata di Twerking Queen, lo show che ha visto la ricca ereditiera raccontarsi al grande pubblico e ai fan senza filtri. Dalla festa di compleanno per i 25 anni fino all’esperienza di The Voice of Italy che hanno visto Elettra lavorare con grandi personaggi come Simona Ventura e Gigi D’Alessio. L’ultimo appuntamento si preannuncia davvero imperdibile e ricco di sorprese come si evince dal breve video di presentazione condiviso dalla Lamborghini sulla sua pagina Instagram. Nella clip, infatti, si sente Elettra raccontare un momento davvero particolare vissuto durante uno dei tanti concerti che l’hanno vista protagonista in giro per l’Italia con il suo primo album di inediti. L’esperienza del “summer tour” ha portato la ricca ereditiera su alcuni dei più importanti palcoscenici italiani; un’esperienza che è stata in parte raccontata anche con questo show che ha visto Elettra ripresa nei backstage.

Elettra Lamborghini, nuovo business in arrivo?

Con l’ultima puntata di Twerking Queen di Elettra Lamborghini si conclude il lungo viaggio alla scoperta del dietro le quinte del “summer tour” della ricca ereditiera. Lo show ha mostrato al grande pubblico alcuni lati assolutamente inediti della giovane influencer: dai dietro le quinte dei suoi concerti all’incontro con amici e collaboratori come il suo producer Shablo, ma anche Gigi D’Alessio e Simona Ventura con cui Elettra ha condiviso l’avventura televisiva di giudice a The Voice of Italy. Non solo, nell’ultimo appuntamento la ricca ereditiera è pronta a far divertire con un nuovo business tutto da testare. Su Instagram, infatti, Elettra ha condiviso un video che lascia presagire un finale col botto. “Non stavo male però sembravo un pò un tricheco” dice Elettra nel video di presentazione dell’ultima puntata di Twerking Queen che racconta poi “la collana che mi hanno regalato negli store, mi sono ritrovato a fine concerto che non avevo più la collana, mi sono ritrovato che avevo la medagliatta nella patata e quindi ho pensato di farci un nuovo business: la collana a profumo di patata!”. Dopo l’ultima puntata di “Twerking Queen”, Elettra Lamborghini tornerà su MTV martedì 31 dicembre, nella notte di Capodanno, con le repliche degli episodi dello show.

