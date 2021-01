Elettra Lamborghini/ “Primo appuntamento con Afrojack? Non gliel’ho data!”

Elettra Lamborghini racconta il suo matrimonio con Afrojack e non solo. Per un attimo il pubblico di Canale5 farà un balzo indietro, allo scorso mese di ottobre, quando la bella ereditiera ha fatto ingresso nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin con la sua tuta bianca e i suoi orecchini costosissimi. Il motivo della sua intervista è stato soprattutto il matrimonio con Afrojack che si era tenuto qualche giorno prima alla presenza di famigliari (tranne la sorella Ginevra) e amici e che si era concluso con una loro romantica luna di miele.

Lei stessa ha poi raccontato di aver preso casa insieme a Milano e che sarà questo il loro nido d’amore anche se, per lavoro e musica si ritroveranno a viaggiare spesso appena sarà possibile farlo. Toccherà quindi Afrojack, produttore e deejay olandese, a lasciare per amore la sua città per amore in attesa che la famiglia si allarghi.

Elettra Lamborghini a Verissimo “Primo appuntamento con Afrojack? Non gliel’ho data!”

Elettra Lamborghini a Verissimo ha raccontato di voler diventare mamma ma non adesso “perché a 26 anni è troppo presto” ma sicuramente in futuro ci penserà magari attraverso l’adozione di un bambino o una bambina meno fortunata a cui potrà salvare la vita. Naturalmente non mancherà di mettere in mostra il suo lato più trash e irriverente e ad un certo punto dell’intervista racconterà il suo primo appuntamento con Afrojack: “La prima uscita è stato un disastro.. Mi ha portato fuori e ha tirato sotto un porcospino. Nessun bacio, non gliel’ho data e gli ho detto ‘se ti bacio bisogna essere fidanzati”. A quanto pare la sua tattica ha funzionato visto che lo scorso settembre si sono sposati e sono più innamorati che mai tanto da posare insieme nei giorni scorsi sia per fare i loro auguri di Natale ai fan che quelli per un nuovo anno sereno e felice.



