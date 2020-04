Elettra Lamborghini/ “Quando la Playstation supera la fi*a, ti portano via il…”

Elettra Lamborghini è senza dubbio un personaggio che fa discutere e parlare di se. Le sue esibizione sono sempre fra le più chiacchierate, e nel contempo, anche i suoi post social risultano essere spesso e volentieri argomento di dibattito. La ricca ereditiera si distingue per la sua ironia per la capacità di andare dritta al punto, e lo si capisce anche dall’ultimo tweet pubblicato. Nelle scorse ore, la cantante reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2020, ha infatti scritto: “Quando la Playstation supera la fi*a, ti devono portare via il pe*e con la biga”. Non è ben chiaro a cosa faccia riferimento nel dettaglio la Lamborghini, ma probabilmente al fatto che molti ragazzi spendono tante, troppe ore a giocare ai videogame, ignorando quindi le proprie compagne o in generale il gentil sesso.

ELETTRA LAMBORGHINI: LE REPLICE IRONICHE AL SUO TWEET

Un cinguettio, quello della compagna del dj Afrojack, che ha fatto decisamente discutere, e lo stesso è stato ri-postato migliaia di volte, con svariate reazioni. C’è ad esempio un utente che ha commentato in maniera ironica, “Elsa Morante scansate proprio”, mentre un altro ha scritto, rispondendo in rime: “quando i soldi superano il talento, pure na scureggia sembra un portento”. Fra coloro che hanno voluto partecipare alla discussione, anche il noto Paolo Giordano, giornalista di casa Mediaset, che ha ammiccato scrivendo: “E’ la tua raffinatezza, Elettra, ad avermi conquistato subito”. Un’altra follower ha risposto “Leopardi se non erro…”, mentre un altro l’ha corretta scrivendo “Ungaretti”. Facendo il verso al suo ultimo brano “Musica e il resto scompare”, un ragazzo ha scritto: “Fifa e la fi*a scompare”, mentre Vincenzo S. ha scritto “Giovanni Pascoli te spiccia casa”, in riferimento ad un noto programma di Real Time. La Lamborghini, come detto sopra, si fa sempre notare per il suo linguaggio decisamente colorito, e lo scorso 4 aprile, aveva postato un altro tweet in cui aveva scritto: “É un’ora che faccio “ginnastica” senza wifi e l’unica musica che ho, sono le mie le mie demo mai uscite…. che dire, mi trema il cu*o”.

Quando la PlayStation supera la figa, ti devono portare via il pene con la biga 👋🏻 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) April 6, 2020





