Elettra Lamborghini/ Gag a Battiti con Alan Palmieri: “a pistola sei messo bene”

Elettra Lamborghini in versione Pistolero per la quarta puntata di Battiti Live 2021, si gode l’accoglienza da urlo del pubblico di Otranto. La showgirl sfodera una bella tripletta musicale: dopo Pistolero, canta Pem Pem e poi il brano che portò al Festival di Sanremo, ovvero Musica e il resto Scompare. “Quale cockatil per il mio pistolero ideale? Io sono astemia, quindi latte di soia…“, dice Elettra. Però la showgirl si presta al gioco quando Alan Palmieri le chiede cosa potrebbe enfatizzare di sé per fare colpo su di lei. Elettra Lamborghini ha la battuta pronta e gioca con il titolo della sua canzone: “Beh a pistola sei messo bene…”, dice tra le risate generali e gli applausi del pubblico. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Elettra Lamborghini, l’ereditiera italiana della nota catena di automobili lussuose, è ancora una volta una delle protagoniste sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live, dove si è scatenata con “Pistolero”, “Pem Pem” e “Musica e il resto scompare”. La sua fama, si sa, non è dovuta solo alla sua musica, ma anche ai suoi modi di fare, schietti, e a volte fin troppo spontanei. Elettra Lamborghini nasce nel ’94 a Bologna, e con un cognome decisamente importante, non poteva che passare già l’infanzia nel lusso, con il sogno di diventare qualcuno nel mondo del cinema.

La sua fama è nata grazie a qualche scatto piccante, è cresciuta attraverso le serate nelle discoteche della Lombardia, fino a decollare al Chiambretti Night. Ha partecipato poi a qualche reality, facendo parlare di lei, non solo in Italia ma anche in Spagna ed Inghilterra. Nel 2016, infatti, partecipa a Super Shore, l’anno dopo a Gran Hermano Vip e Geordie Shore. La svolta arriva nel 2018 quando debutta con la hit estiva “Pem Pem”, vincendo due dischi di platino. Twerking Queen è il primo album che pubblica, nel 2019, titolo usato anche per la serie tv dedicata interamente a lei. Inoltre nel suo sito web si può trovare anche il suo merchandising tra magliette e altro. Insomma, una donna intraprendente e scoppiettante, che lascia il segno ovunque vada.

Elettra Lamborghini: Incontentabile e intraprendente, un’artista a tutto tondo

La carriera di Elettra Lamborghini, energica e instancabile, quest’anno, l’ha vista anche nel ruolo di l’opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, anche se a causa del Coronavirus non è riuscita a partecipare a tutto il programma, ma solo alle prime puntate in diretta da casa. Al termine delle registrazioni, comunque, ha annunciato che per quanto bella sia stata l’esperienza, vuole dedicarsi completamente alla musica. Quest’estate, inoltre, si riconferma una bomba per Elettra, che sui social, in particolar modo sul suo account Instagram, si mostra nelle prove di ballo per i suoi prossimi concerti, e come al solito, fa strage di cuori con i super completini che indossa e che in, poco tempo, ha raggiunto il traguardo del disco di platino per il suo ultimo singolo “Pistolero”.

D’altra parte, una foto recente ha sollevato qualche dubbio su una presunta gravidanza. Per ora ci sono state soltanto indiscrezioni ma nulla di confermato dalla stessa cantante, che, qualora fosse vera la gravidanza, probabilmente sta aspettando il momento giusto di annunciarlo ai suoi fan, impegnati nel frattempo ad indagare, analizzando le sue foto da qualsiasi angolazione, speranzosi di scovare un pancino, a conferma dei loro dubbi. Chissà, saranno dubbi fondati o solo illusioni dei fan?





