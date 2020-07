Elettra Lamborghini, “remix” La Isla è virale/ Video “Tu mi fai ca*are!”, hit trash

Elettra Lamborghini ha già in serbo una nuova hit estiva in versione trash? La condivisione attraverso i suoi social di un “remix” de La Isla – il brano tormentone estivo che la vede protagonista delle scene musicale dell’estate 2020 con Giusy Ferreri – sta già facendo impazzire i suoi fan. E così la parte del ritornello: “Tu mi fai cantare” si trasforma per l’occasione in “Tu mi fai cac*are”. Elettra si diverte in questa calda estate, ironizzando sulla sua stessa canzone e condividendo su Instagram un video “meme” che la vede insieme all’amica e collega Giusy ma con una versione appositamente modificata: “Se dovessi dedicare una canzone al tuo ex”, recita la scritta in cime al video. E la Lamborghini scherza: “Tu mi fai ca…careeeeeeee ehhhh, dedicalo a qualcuno”. I suoi numerosi follower sembrano impazziti per la versione “remix” de La Isla destinata a diventare in poco tempo virale e scherzano insieme a lei nello spazio destinato ai commenti. E qualcuno l’ha già ribattezzata come la nuova hit del momento.

ELETTRA LAMBORGHINI, “REMIX” LA ISLA DIVENTA VIRALE

C’è chi si definisce “estasiata” e chi ride a crepapelle dopo l’ascolto della nuova versione trash de La Isla. Elettra Lamborghini ha centrato nel segno con la condivisione del bizzarro “remix” del singolo che con Giusy Ferreri sta facendo ballare questa strana estate post lockdown. Il duo Takagi & Ketra deve tremare? Non proprio… Intanto proprio Elettra di recente tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni aveva commentato la natura del singolo estivo: “Questo brano latino, con salsa e bachata dal gusto rétro, ci ha subito conquistate”. E sempre la Lamborghini sul settimanale di Aldo Vitali aveva anche spiegato le caratteristiche di un brano affinchè possa essere un vero e proprio tormentone: “Nel testo ci devono essere delle parole chiave: il sole, il mare, la spiaggia. Un po’ come quando all’interrogazione di geografia rispondevi “barbabietola da zucchero”: c’era sempre, si coltivava in tutte le regioni, non sbagliavi mai. In una hit estiva, niente struggimenti. E se proprio c’è uno che ti ha spezzato il cuore, che la storia si svolga su una bella “playa”!”. La sua nuova versione trash non contiene nulla di tutto ciò ma certamente è destinata a diventare virale… almeno sui social!

Visualizza questo post su Instagram Tu mi fai ca…careeeeeeee ehhhh ❤️ dedicalo a qualcuno ❤️😋😂 #LaIsla Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 17 Lug 2020 alle ore 5:25 PDT





