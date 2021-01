Elettra Lamborghini/ “Sanremo? Magari ci torno come star internazionale”

Elettra Lamborghini ospite di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, il cooking show condotto da Flavio Montrucchio e trasmesso venerdì 22 gennaio 2021 in prima serata su Real Time. La cantante ed influencer torna in tv dopo la recente partecipazione a “Stasera tutto è possibile” dove ha fatto ancora una volta tanto divertire i telespettatori. In questi giorni però Elettra ha fatto preoccupare non proprio i suoi fan e follower quando su Instagram ha condiviso un lungo sfogo rivelando di avere un problema. Di cosa si tratta? La cantante di “Musica (e il resto scompare)” ha rivelato di avere dei forti dolori alle ossa delle gambe: “non riesco a tenerle incrociate, le sento fragili. È un dolore assurdo”. Una notizia choc che ha sorpreso i fan allarmati dalla cosa, ma la Lamborghini ha chiesto proprio ai suoi followers qualche consiglio su cosa fare.

Elettra Lamborghini: “la mia cavalla Lolita era tutto”

Elettra Lamborghini è oramai uno dei personaggi più amati sia sui social che in tv. La cantante ed influencer, intervistata da Vanity Fair, ha cercato di spiegare come mai tutto questo successo dicendo: “forse il fatto che sono molto sincera e non cerco risposte: per me tutto è normale e niente lo è. Sarà per questo che piaccio ai bambini: non mi vedono come una persona capace di fare del male. Tra artista e persona non c’è nessuna differenza nel mio caso. Se fosse stato così, avrei cambiato il nome e ne avrei scelto uno più artistico. Il nome è sempre stato un po’ una mia sfiga: capiscono subito tutti chi sono”.

Dopo la partecipazione dello scorso anno al Festival di Sanremo 2020, la Lamborghini non nasconde di avere ancora tanti sogni nel cassetto come vincere un Grammy Award. “Un Grammy non mi farebbe schifo. Uno ci spera, fa il possibile, ma sono italiana: è difficile” – ha dichiarato Eletta aggiungendo – “un’altra cosa che mi piacerebbe fare in futuro è adottare o, comunque, fare qualcosa per i bambini dell’Africa”. La cantante ha anche parlato di un suo possibile ritorno a Sanremo: “non è una cosa che vorrei fare ogni anno, al massimo solo un’altra. Poi, magari, ci torno come star internazionale”. Infine la cantante ha parlato del matrimonio con disc jockey olandese Afrojack precisando “non cambia niente, solo scartoffie” e ha poi condiviso tutto il dolore per la morte del cavallo Lolita: “per me era tutto: sto ancora cercando di metabolizzare il lutto. Mi è stata regalata in un momento non facile e mi ha salvato la vita. Quando mi sono separata da lei ho capito di aver avuto a che fare con il mio primo vero lutto: non ne avevo mai vissuti prima”.



