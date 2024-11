Elettra Lamborghini sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2024

Tra pochi giorni andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle 2024: il prossimo appuntamento con il dance show di Rai 1, condotto come sempre da Milly Carlucci, è in programma per sabato 16 novembre 2024 e anche in quell’occasione in pista scenderà un ospite speciale, un ballerino per una notte. Nella precedente puntata la padrona di casa ha riaccolto Simona Ventura e Giovanni Terzi, che sono stati ballerini per una notte e che hanno fatto ritorno nel programma un anno dopo essere stati concorrenti, nella precedente edizione.

Ma a chi toccherà questa volta? Ad anticipare il nome nelle scorse ore è stato TvBlog: la ballerina per una notte della prossima puntata sarà Elettra Lamborghini. Milly Carlucci punta dunque sulla cantante, che nel corso della settimana si allenerà con un insegnante di danza della trasmissione per preparare una coreografia ad hoc per sabato sera.

Elettra Lamborghini, le esperienze televisive e il debutto a Ballando

Elettra Lamborghini sbarca dunque sulla pista di Ballando con le stelle 2024, e lo fa in qualità di ospite speciale di serata. L’indiscrezione di TvBlog è stata confermata anche questo pomeriggio da Rossella Erra, ospite nel salotto de La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1 durante il consueto talk dedicato al dance show. La cantante nonché twerking queen d’Italia d’eccezione si prepara dunque ad una nuova avventura, incrementando dunque il suo curriculum televisivo.

In passato è stata infatti coach di The Voice of Italy ed è giudice di Italia’s got talent, ma è stata anche opinionista dell’Isola dei Famosi e attualmente la vediamo in qualità di conduttrice nel programma comico del Canale Nove Only Fun, al fianco dei PanPers. Sono numerosi e differenti i ruoli ricoperti sul piccolo schermo, ora però arriva un’allettante sfida di danza a Ballando con le stelle 2024.

