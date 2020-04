Elettra Lamborghini/ “Sogno un figlio, ma prima voglio vincere un Grammy” (Verissimo)

Pubblicità

Elettra Lamborghini è una delle ospiti della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e in occasione dell’emergenza sanitaria Coronavirus riproposto in replica il sabato pomeriggio su Canale 5. La ricca ereditiera si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a distanza di pochi giorni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove ha gareggiato con “Musica (e il resto scompare)”. “Io ti adoro” esordisce Silvia Toffanin – “tutti sono pazzi di te, piaci a donne, uomini e bambini”, ma la Lamborghini visibilmente emozionata replica: “non sono perfetta, ma de gustibus”. Poi Elettra parla proprio dell’avventura sanremese: “in realtà no perchè non era nei miei piani, ma questa estate ero in tour e mi sono detta ‘perchè non faccio Sanremo’ e da lì ho iniziato a lavorare cercando nuova musica. Chi l’avrebbe mai detto? nemmeno io, mi sono divertita da matti, ho ancora la malinconia e lo rifarei ogni anno”. La cantante e influencer ha parlato anche dei genitori: “mamma e papà sono contenti fino a quando non faccio casini, son molto contenti, loro si fidano di me”.

Elettra Lamborghini: “le critiche mi danno la forza per migliorare”

Elettra Lamborghini è sicuramente la sorpresa dell’ultimo Festival di Sanremo 2020, anche se non sono mancate le polemiche e le critiche. Nonostante tutto però Elettra si definisce una “friendly” e accetta ben volentieri le critiche: “hanno fatto bene, ho tirato anche io delle stecche a Sanremo, ma dico che si può sempre migliorare, poi io non sono una persona a cui piace stare al centro dei gossip o dei casini, accetto le critiche, mi hanno dato la forza per capire i miei errori e migliorare sempre di più”. Poi la Lamborghini, nipote del mitico Ferruccio, ha parlato della collaborazione con Miss Keta: “ho scelto di duettare con lei perchè volevo un pezzo iconico come “Non succederà più” con un personaggio iconico come è lei. E’ stato un mix che ha fatto scoppiare una bomba”. Sul futuro però non ha alcun dubbio: “sogno un figlio, ma adesso è presto. prima voglio vincere un Grammy”. Parlando però di figli la ex giudice di The Voice of Italy non nasconde la possibilità di ricorrere all’adozione: “penso che sia una cosa talmente bella e ci sono tanti bimbi che non hanno mamma e papà e sarebbe molto bello, vorrei andare personalmente in Africa e so che non è semplice ma è un mio sogno”.



