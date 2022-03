Elettra Lamborghini vincitrice Grande Fratello Vip?/ Dopo Zorzi e Jessica Selassiè…

Cos’hanno in comune Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Jessica Selassiè? La partecipazione a Riccanza e, forse, anche quella al Grande Fratello Vip. Il giorno dopo la vittoria di Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip 2021, Elettra ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram una foto in cui è proprio con la nuova vincitrice del reality e Tommaso Zorzi. La foto risale ai tempi di Riccanza, programma a cui hanno partecipato tutti e tre.

Con qualche anno in meno e un look diverso da quello che sfoggiano oggi, Zorzi, Jessica ed Elettra sono immortalati in uno scatto che ricorda la loro partecipazione ad un reality che li ha resi conosciuti. Dopo Riccanza, sia Zorzi che Jessica hanno accettato di partecipare al Grande Fratello Vip in due edizioni differenti diventandone non solo protagonisti, ma anche vincitori. Accadrà lo stesso ad Elettra Lamborghini?

Dopo aver partecipato a diversi reality all’estero, Elettra Lamborghini ha scelto la strada della musica partecipando anche al Festival di Sanremo e regalando tante hit di successo al pubblico. La Lamborghini, inoltre, ha dedicato tempo alla propria vita privata convolando a nozze con il suo amore Afrojack. La prossima avventura professionale di Elettra sarà all’interno di una casa? Se Tommaso Zorzi è stato il vincitore della quinta edizione del GF Vip e Jessica Selassiè della sesta, la Lamborghini potrebbe essere la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe cominciare a settembre.

“Vi spoilero che sarò la prossima vincitrice del GF”, ha scritto Elettra pubblicando tra la storie di Instagram la foto che vedete qui in alto. Dopo Zorzi e Jessica, dunque, Signorini convincerà Elettra a partecipare al GF Vip continuando a pescare dagli ex protagonisti di Riccanza?





