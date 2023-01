Elettra Lamborghini/ “Vorrei tornare in televisione, ma…”

Elettra Lamborghini torna in tv tra gli ospiti di Boomerissima, il nuovo show di Alessia Marcuzzi. La cantante e ricca ereditiera non nasconde il desiderio di voler tornare a lavorare nel mondo della televisione, ma allo stesso tempo vorrebbe impegnarsi in qualche progetto che non la terrà troppo lontana dal suo compagno Afrojack. “Mi manca molto partecipare ai reality show, è stato un bel momento della mia vita” – ha detto Elettra in una recente intervista al magazine spagnolo Shangay. Una lunga chiacchierata quella della cantante che è famosissima ed amata anche in Spagna dove ha partecipato a diversi programmi di successo come il Super Shore e il Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip.

“Vorrei tornare in televisione, ma con un reality che non mi obbliga a restare rinchiusa per troppo tempo. Sono sposata e non vorrei stare troppo tempo lontano da mio marito rischiando di mettere in pericolo la mia relazione” – ha precisato la Lamborghini.

Elettra Lamborghini: “L’Italia è troppo piccola per me; faccio reggaeton e ho un cuore latino”

Il successo di Elettra Lamborghini è internazionale. La cantante e attrice è molto nota ed amata anche in Spagna dove è stata una indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip spagnolo. Proprio la ricca ereditiera parlando della sua carriera ha preciso: “l’Italia è troppo piccola per me; faccio reggaeton e ho un cuore latino. Ecco perché voglio visitare di più sia la Spagna che l’America Latina. Usare lo spagnolo nel canto mi viene naturale, mi sono sempre interessata alle culture latine ed ho delle buone vibrazioni con loro”.

La voce di “Pem Pem”, super hit di successo, però ha le idee chiare sul suo futuro in tv: “nn me la sentirei di lasciare i miei affetti, per me valgono troppo. Lasciare mio marito un mese o due mesi (non che non mi fidi per l’amor del cielo), però mi sentirei in colpa, non ce la farei. Poi magari quando sarò decrepita sì, un giorno mi piacerebbe ma più avanti: ora non è il momento” – ha detto in una intervista a Fanpage.it.

