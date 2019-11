Elezioni Comunali 2019, sciolti per mafia/ Risultati e diretta: Calabria e Valenzano

7 in Calabria, 1 in Puglia, in tutto sono 8 i Comuni sciolti per mafia che oggi riaprono le urne per le Elezioni Comunali 2019 “straordinarie”: come annunciato dal Ministro dell’Interno, è previsto per oggi domenica 10 novembre 2019 il turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’art.143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Valenzano in provincia di Bari; Cropani, Lamezia Terme, Petronà in provincia di Catanzaro; Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza; Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone; Brancaleone e Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria sono i comuni chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio Comunale dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose avvenute a vario grado negli ultimi 2-3 anni. Da Lamezia Terme e Cassano allo Ionio le indicazioni più interessanti, anche per la grandezza delle città, mentre in generale in tutti gli 8 Comuni risulta urgente un rinnovamento della classe politica locale per evitare di dover incorrere nei prossimi mesi ad altri provvedimenti di giudici e tribunali che inevitabilmente non aiuterebbero la già complesso gestione amministrativa dopo mesi di commissariamenti. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e subito dopo inizierà lo spoglio: i risultati dunque con ogni probabilità dovrebbero arrivare al lunedì mattina nelle varie sezioni locali degli 8 Comuni chiamati al voto in questa tornata di Amministrative 2019.

ELEZIONI COMUNALI 2019: TUTTI I CANDIDATI SINDACO

Valenzano è l’unico comune al voto in queste Elezioni Comunali 2019 che non rappresenta il territorio della Calabria: in provincia di Bari, sciolto per mafia nella passata gestione Lomoro, vede 5 nuovi candidati. Domenico Pasquale con Italia in Comune (lista Pizzarrotti), appoggiato dal Governatore Emiliano; Giampaolo Romanazzi, sostenuto da 7 liste (“Giampaolo Romanazzi Sindaco“, “Valenzano Trasparenza“, “Valenzano Pulita“, “Rivivi Valenzano“, “Il paese possibile“, “C’è Futuro“, “Cambiamo Insieme); Mariella Berardi, sostenuta da 4 liste civiche (Valenzano nel cuore“, “Noi Valenzano“, “Insieme per Valenzano“, “Civica per Valenzano”); Alessandro Palazzo, candidato del Movimento 5 Stelle; Donato Amoruso, sostenuto da 2 liste (“Valenzano Popolare“, “Amoruso sindaco”). A Lamezia Terme è sfida a sei per il Comune: i candidati a sindaco Eugenio Guarascio (Pd), Ruggero Pegna (Forza Italia, Udc, FdI senza Lega), Silvio Zizza (M5s), Rosario Piccioni, Paolo Mascaro (ex sindaco durante lo scioglimento per mafia nel 2017), Massimo Cristiano. A Cropani i due candidati sono Luigi Le Pera e Raffaele Mercurio mentre a Petronà sono due ex sindacati a combattersi: Vincenzo Bianco con la lista “Petronà unita” e Vincenzo Mazzei con la lista “Orgoglio petronese”. A Brancaleone due i candidati sindaco “Brancaleone Bene Comune” con candidato a sindaco Silvestro Garoffolo e “Democrazia Diritti e Libertà per Brancaleone” con candidato a sindaco il reggino Giuseppe Iero; passando a Cassano allo Ionio, due candidati come Francesco Lombardi e l’ex sindaco Gianni Papasso. Si chiudono le Elezioni Comunali 2019 a Isola di Capo Rizzuto, con tre candidati alla poltrona di sindaco: Raffaele Gareri, Maria Grazia Vittimberga e Maurizio Piscitelli.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI: SOPRA/SOTTO I 15MILA ABITANTI

Sono 4 i Comuni sciolti per mafia che oggi nelle Elezioni Comunali 2019 si presentano alle urne con il sistema elettorale riservato ai centri con più di 15mila abitanti: resta dunque da scoprire come si vota nelle Amministrative di Lamezia Terme (Catanzaro), Valenzano (Bari), Cassano allo Ionio (Cosenza) e Isola di Capo Rizzuto (Crotone). La scheda elettorale qualora ci si trovi in un Comune sopra i 15mila abitanti è azzurra e l’elettore può votare il candidato sindaco ed esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze per i candidati consiglieri comunali: si vota per il sindaco facendo un segno sul nome di uno dei candidati, mentre si vota per il Consiglio facendo un segno su uno dei simboli delle liste collegate ai candidati sindaco. Eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il 50% dei voti: se ciò non avviene, si dovrà andare al ballottaggio tra i primi due candidati sindaco come da risultato del primo turno, già stabilito dal Viminale per la domenica 24 novembre. In questi 4 Comuni è consentito il voto disgiunto: si può dunque votare per una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto. Gli altri 4 Comuni rimanenti hanno tutti numeri inferiori ai 15mila abitanti, ovvero Cropani e Petronà in provincia di Catanzaro, Brancaleone e Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Qui il sistema di voto è leggermente diverso, visto che intanto sulla scheda elettorale compare solo il nome del candidato sindaco con il simbolo della lista a cui è associato e il voto al candidato sindaco si trasmette automaticamente alla lista collegata, anche senza barrarla. Non è previsto il voto disgiunto e l’unica altra differenza scatta a seconda se si è chiamati a votare in comune sopra o sotto i 5mila abitanti: per quelli con popolazione superiore a questa soglia si può esprimere la doppia preferenza (purché venga rispettata l’alternanza di genere), in quelli al di sotto la preferenza dovrà essere solamente una.



