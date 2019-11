Elezioni Comunali Lamezia Terme 2019/ Risultati in diretta: candidati sindaco e liste

Si torna alle urne con le Elezioni Comunali 2019 a Lamezia Terme, comune sciolto per infiltrazioni di mafia nel 2017 e dunque oggi con voto straordinario – assieme ad altri 7 Comuni (6 della Calabria, uno in Puglia) – con la viva possibilità (e speranza) di poter tornare ad un’idea di normalità con nuovo sindaco e nuovo Consiglio Comunale. Il comune di Lamezia Terme vive il ben poco confortante “record” di tre scioglimenti per mafia in 28 anni di vita, con la novità di questi ultimi giorni dettata dal via libera della Corte di Appello di Catanzaro per la candidatura di Paolo Masciaro, l’ultimo sindaco in carica (Centrodestra) quando il Comune è stato sciolto nel 2017. Questo non toglie quanto emerso solo lo scorso 26 settembre con la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato, presieduti dall’ex Ministro Franco Frattini: «Ne esce confermato un quadro di elementi univoci e pregnanti che dimostra come i collegamenti, diretti e indiretti, di molti degli amministratori con la criminalità organizzata, quali emersi dalle operazioni di polizia giudiziaria, denotano una grave compromissione dell’ente con interessi di stampo mafioso tale da inficiarne il funzionamento secondo un principio democratico». Il terrore ‘ndrangheta vive sempre nell’ombra e la speranza per i cittadini di Lamezia Terme è che in queste Elezioni Comunali straordinarie del 10 novembre si possa davvero cambiare aria e riportare la politica e la gestione della società in un alveo di legalità, per un centro di snodo fondamentale in Calabria per la presenza dell’aeroporto internazionale e il porto commerciale. Si vota dalle 7 alle 23, con lo spoglio elettorale che dovrebbe partire subito dopo la chiusura delle urne: i primi risultati in diretta con ogni probabilità arriveranno la mattina di lunedì 11 novembre.

I 6 CANDIDATI SINDACO

Sono sei i candidati sindaco per un tutto di 12 liste complessive in corsa per queste Elezioni Comunali 2019 a Lamezia Terme: in corsa per il Centrodestra troviamo il promoter musicale Ruggero Pegna, sostenuto da Forza Italia, Udc e Fratelli d’Italia. La Lega all’ultimo si è sfilata dopo le dichiarazioni durissime del candidato contro la gestione della politica migratoria dell’ex Ministro Salvini (l’aveva chiamato «bullo istituzionale») e potrebbe a questo punto virare l’elettorato su altri candidati, in primis quel Paolo Masciaro ex sindaco uscente quando il Comune venne sciolto per mafia (appoggiato dalle liste “Assieme Mascaro Sindaco” e “Orgoglio Lamezia”). In attesa di capire come si comporterà il Centrodestra per una volta diviso, tra gli altri candidati troviamo Rosario Piccioni (già vice del sindaco Gianni Speranza) che sarà sostenuto dalle liste civiche “Lamezia Insieme” e “Lamezia Bene Comune). Il M5s candida Silvio Zizza, dirigente sportivo della Vigor Lamezia, mentre il Pd assieme alla lista civica “Eugenio Guarascio sindaco” candida il Presidente del Cosenza Calcio Guarascio; chiude la lista di candidati sindaci per le Comunali 2019 di Lamezia Terme, Massimo Cristiano con le liste “Nuova Lamezia” e “La svolta”.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI DI LAMEZIA TERME

Lamezia Terme è tra i comuni sciolti per infiltrazioni di mafia con più di 15 mila abitanti, dunque per capire come si vota resta centrale la possibilità che si arrivi ad un ballottaggio previsto dal sistema elettorale delle Amministrative: la scheda elettorale qualora ci si trovi in un Comune sopra i 15mila abitanti è azzurra e l’elettore può votare il candidato sindaco ed esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze per i candidati consiglieri comunali. Ciò che conta è che le preferenze vengano assegnate ad un uomo e una donna, pena l’annullamento del voto: si vota per il sindaco facendo un segno sul nome di uno dei candidati, mentre si vota per il Consiglio facendo un segno su uno dei simboli delle liste collegate ai candidati sindaco. È eletto il sindaco con più del 50% dei voti al primo turno, ma se non dovesse avvenire (caso molto probabile per Lamezia Terme) allora si dovrà andare al ballottaggio tra i primi due candidati sindaco come da risultato del primo turno, già stabilito dal Viminale per la domenica 24 novembre. È consentito il voto disgiunto, dunque si può votare per una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA