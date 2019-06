Elezioni Comunali 2019, ballottaggio Sassari-Monserrato/ Risultati e come si vota

Domenica 30 giugno 2019, è il giorno del ballottaggio per le Elezioni Comunali 2019 in Sardegna negli unici due comuni andati al secondo turno, ovvero Sassari e Monserrato (provincia di Cagliari). Due settimane molto strane sul fronte della campagna elettorale, specie nel grande capoluogo del Nord Sardegna: non ci sono stati scontri diretti ma neanche confronti pubblici, i due candidati “spuri” Nanni Campus e Mariano Brianda – nel senso che si combattono Centrosinistra e liste civiche, il Centrodestra è stato sconfitto al primo turno con il candidato Mariolino Andria – hanno combattuto la loro linea ricercando fino all’ultimo i voti necessari per la vittoria finale oggi nel Ballottaggio. Pochi voti di scarto, solo duemila di vantaggio per Brianda, che nei risultati attesi questa notte potrebbero essere tranquillamente ribaltati a seconda dell’affluenza alle urne e gli eventuali “apparentamenti” non ufficiali che potranno scattare tra gli elettori sassaresi. Lo scenario è simile al 2000 quando sempre a Sassari e sempre con Nanni Campus presente ci fu il ballottaggio per decretare i risultati per il nuovo sindaco: in quel caso però il Centrodestra si presentava compatto contro Nando Marras. Oggi invece la situazione vede la sinistra compatta e un Cdx risultato sconfitto al primo turno e oggi in linea teorica schierato con Campus ma con dei diversi distinguo.

BALLOTTAGGIO SASSARI: SFIDA BRIANDA-CAMPUS

Con il 34,05% Mariano Brianda sostenuto da Pd, Futuro Comune, Italia in Comune, Campo Progressista e Sassari Città Europea arrivò davanti nelle Elezioni Comunali 2019 a Sassari, seguito per meno di tremila voti di distanza Gian Vittorio Campus detto Nanni (sostenuto da Sassari Civica, Sassari Progetto Comune, Noi per Sassari, Sassari è Progetto Civico, Prima Sassari). Il ballottaggio tra Brianda e Campus di fatto escluse Mariolino Andria che col 16,31% fu il candidato del Centrodestra compatto di fatto unico “sconfitto” nella tornata di Comunali in Sardegna invece assai felice per Lega, FdI e Forza Italia (con la vittoria a Cagliari di Truzzu sindaco). Sconfitti anche i grillini di Maurilio Murru che per il secondo turno non hanno indicato alcun apparentamento del M5s verso i due contendenti: sul fronte delle indicazioni di voto e degli apparentamenti la Lega ha deciso di non appoggiare nessuno dei due candidati sindaco, «hanno gettato fango sulla Lega e Matteo Salvini, tra loro due non vedo alcuna differenza, siamo pronti a una seria opposizione di buonsenso, decisa e costruttiva. Ad alleanze di convenienza e alle poltrone preferiamo il lavoro serio tra la gente per Sassari e i suoi cittadini» spiega il segretario della Lega Sardegna Eugenio Zoffili. Diverso è invece il caso di Forza Italia che ha invece deciso di sostenere Nanni Campus al Ballottaggio: «Domenica prossima i cittadini sassaresi avranno il compito di effettuare un grande cambiamento per la nostra città, questo cambiamento si potrà fare scegliendo Nanni Campus come Sindaco. Forza Italia, seppur impegnata con la coalizione del Centro Destra – restando fedeli a questa – desidera che Sassari cambi in meglio. Invitiamo tutti i nostri elettori ed amici ad andare a votare e sostenere Nanni Campus, a nostro parere, unica alternativa in questo ballottaggio agli ultimi 14 anni di decadente amministrazione di centro sinistra, durante i quali l’impoverimento sociale, economico e culturale è stato esponenziale. Forza Italia, come atto di responsabilità e amore per Sassari, sosterrà Nanni Campus», scrive Coordinatore cittadino di Forza Italia Vanni Azzena alla vigilia del secondo turno.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI IN SARDEGNA

Per capire come si vota alle Elezioni Comunali 2019 in Sardegna, con gli unici due Comuni chiamati al voto Sassari e Monserrato, le indicazioni sono poche e “consuete”: urne aperte dalle 7 alle 23 in tutte le sezioni elettorali già presentate nel primo turno, occorre presentarsi nei propri rispettivi seggi con carta d’identità e tessera elettorale valida dove verrà distribuita la scheda elettorale “semplificata” con solo i due candidati sindaco presenti e le liste ad essi collegati. Non esiste voto disgiunto neanche al ballottaggio delle Comunali, se verrà segnata una lista con la propria X quel voto andrà direttamente al candidato sindaco seguente, senza possibilità di “disgiungere” il proprio voto. Vince la poltrona di sindaco e fa conseguire la maggioranza nel Consiglio Comunale (con i dati e le preferenze che restano quelle del primo turno, ndr) il candidato che prenderà più voti in assoluto rispetto all’avversario. Gli orari in cui verranno comunicati i vari risultati parziali dell’affluenza rimarranno i consueti: ore 12, ore 19 e ore 23 alla chiusura dei seggi.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI MONSERRATO

L’affluenza per il Ballottaggio anche nelle Elezioni Comunali in Sardegna è comunque destinata a diminuire, storicamente, rispetto al primo turno: per questo motivo il candidato alla poltrona di sindaco a Sassari, Mariano Brianda, ha lanciato un appello a tutti gli elettori «Faccio appello al senso civico di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, perché domenica, prima di andare a godersi la giornata al mare passino dal loro seggio ed esercitino il diritto di voto. E invito tutti a votare per me, perché Sassari ha bisogno di un sindaco che sappia fare squadra senza essere un uomo solo al comando, che sappia attivare le migliori risorse di ciascuno al di là degli schieramenti di appartenenza». Questa domenica ci sarà anche il ballottaggio nel piccolo comune di Monserrato, in provincia di Cagliari: a contendersi la sfida saranno Tommaso Antonio Locci e Valentina Picciau, con il primo nettamente favorito dopo il 48,8% ottenuto al primo turno contro il 23,65% della sfidante. A sostegno di Locci troviamo le liste Monserrato Libera, Monserrato Futura, Monserrato in Movimento, mentre per la Picciau sono Pd, La Svolta e Pauli Monserrato a sostenere la sua candidatura a sindaco del piccolo paesino nel Cagliaritano. Anche qui il centrodestra è stato sconfitto al primo turno, esattamente come il M5s.



