Elezioni e Referendum, FdI: come è andata?/ Trionfo Marche, delusione Fitto

Elezioni e Referendum, come è andata a Fratelli d’Italia? I risultati sono ormai assodati ed è tempo di bilanci per il partito di Giorgia Meloni. Il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ha sorriso a FdI, schierato da sempre per il Sì come dimostrato dalle votazioni parlamentari, mentre le Regionali sono andate bene ma non benissimo: buona crescita in tutta Italia, vittoria nelle Marche ma cocente ko in Puglia. Ma andiamo per gradi e riportiamo qui di seguito il commento della Meloni sul risultato del Referendum: «Non sottovaluterei il risultato del Referendum: noi abbiamo sempre sostenuto il sì, votandolo quattro volte, non abbiamo prestato senatori per chiedere il Referendum. Fosse stato per noi, la legge sarebbe già stata operativa e non avrebbe avuto bisogno del voto». Compreso un messaggio al M5s: «Nessuno tenti di politicizzare la vittoria del Sì come una vittoria del Movimento 5 Stelle, visto che quella legge è stata approvata con il consenso fondamentale dei partiti dell’opposizione».

ELEZIONI-REFERENDUM, COM’É ANDATA A FDI?

Le Elezioni Regionali hanno messo in risalto l’esponenziale crescita di FdI in tutta Italia: quello di Giorgia Meloni è stato infatti l’unico partito a registrare una crescita di consensi nelle sei Regioni. E la vittoria di Acquaroli nelle Marche è una bella bandierina per Fratelli d’Italia, anche se scotta il ko subito da Fitto in Puglia: gli ultimi sondaggi politici avevano fatto ben sperare, ma Emiliano si è imposto in maniera piuttosto larga. «Sono molto contenta dei risultati di FdI: possiamo dire con grande orgoglio che FdI è l’unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud», le parole di Giorgia Meloni: «Abbiamo combattuto per vincere tutte e 7 le elezioni, non è stato possibile ma voglio dire che sono fiera del lavoro che abbiamo fatto». La leader di FdI ha poi tenuto a mettere in risalto: «Il Governo nazionale non esce rafforzato da questa competizione, il Centrodestra sì: la coalizione governa 15 regioni. Si rafforza il consenso del Centrodestra, si rafforza il consenso di FdI: il Governo ne esce indebolito e perde un’altra regione. C’è una difficoltà chiara nel primo partito del Parlamento, che si è ritrovato a fare in queste elezioni la lista civile del Pd. Si va verso il ritorno di un sano bipolarismo».



