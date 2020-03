Elezioni Israele 2020/ Risultati e sondaggi: Netanyahu vs Gantz, 3^ volta in 1 anno

Si torna al voto per la terza volta in un anno, un record che neanche la Spagna in tempi recenti o l’Italia di non molto tempo fa: nuove Elezioni Politiche Israele 2020, con lo scontro in atto ancora una volta tra Benjamin Netanyahu, Benny Gantz e l’outsider Avigdor Lieberman. Urne aperte dalle ore 6 fino alle 22 (dalle 7 alle 21 ore italiane, ndr) con circa 6,4 milioni di elettori chiamati a rinnovare il parlamento ed eleggere la nuova maggioranza dopo i fallimenti delle due precedenti tornate politiche nel 2019. A contendersi i risultati, come si diceva, ancora loro: il centrodestra del Likud e la formazione centrista “Blu e Bianco” di Gantz: in entrambe le due precedenti occasioni, “Bibi” e “Benny” hanno sfiorato i 61 seggi necessari per avere la maggioranza della Knesset ma senza riuscire a trovare un accordo neanche di coalizione per poter formare un Governo. In particolare, nell’ultimo voto di settembre 2019 Blu e Bianco aveva 33 seggi e il Likud 32 ma l’ago della bilancia Lieberman (leader del nazionalista “Israel Beiteinu”) non trovò accordo né con Netanyahu né tantomeno con Gantz. E così si arriva a queste terze Elezioni Politiche con la netta sensazione, guardando i sondaggi, che potrebbero esserci molti punti in comune con il recentissimo passato. Il sistema di voto è proporzionale puro e per questo a pesare moltissimo saranno i piccoli partiti e le possibili alleanze post-voto: le vicende giudiziarie di Netanyahu (il 17 marzo inizia il processo per corruzione contro il premier israeliano) e anche Gantz (coinvolto, per ora non accusato, di conflitto d’interessi) e la delicatissima vicenda medioorientale con lo scontro sempre presente con Palestina e Iran rende il voto di oggi ancora più decisivo per portare Israele fuori dalla “palude decisionale” di questo ultimo convulso anno.

ELEZIONI ISRAELE, GLI ULTIMI SONDAGGI

Secondo i sondaggi prodotti dalla media aritmetica compiuta da YouTrend (su stime dei polls di Kantar, Maagar Mohot, Panels Politics, Midgam, Panel Project HaMidgam, Smith) il Likud negli ultimi giorni ha recuperato lo svantaggio guadagnato in pochi mesi e si proietta con possibili 34 reggi mentre il Blu e Bianco di Gantz insegue con 33 seggi “guadagnabili” in teoria. Ancora una volta dunque le coalizioni sarebbero molto vicine e gli scenari futuri tutt’altro che semplici: assai complesso che Netanyahu raggiunga piena maggioranza ma se dovesse avvicinarsi a quota 61 seggi allora sì che il Likud lo manterrebbe leader in grado di formare un Governo di unità nazionale. Se però i voti dovessero essere deficitari allora gli scenari cambiano radicalmente: «Se Netanyahu non sfonderà nelle urne, Blu e Bianco avrà la possibilità di lanciare l’idea di un governo di unità nazionale con il Likud privo di Netanyahu: questa è infatti l’unica condizione che pare sia stata posta nelle discussioni a settembre» riporta il focus di YouTrend. Terzo scenario, ovvio, la vittoria di Gantz che però come il primo sembra assai difficile specie se non si arriverà ad un accordo tra Lieberman e il leader del Blu e Bianco. In più, gli attentati di Hamas negli scorsi giorni non aiutano di certo i partiti “moderati” e hanno dato maggior forza a Bibi e ai partiti di destra. «L’annessione della Valle del Giordano e di altre parti della Cisgiordania è la mia priorità assoluta tra le quattro principali missioni immediate», ha spiegato il premier Netanyahu nell’ultima intervista alla radio pubblica di Israele in vista delle Elezioni Politiche 2020. Il piano di pace di Trump aiuterebbe e non poco le mire di Bibi anche se non è solo politica estera il programma per il Likud: «subìto una grande riforma economica per abbattere l’alto costo della vita di Israele».

