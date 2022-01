Elezioni Presidente della Repubblica/ Diretta video Quirinale: risultati e candidati

DIRETTA ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: QUIRINALE, LA SECONDA GIORNATA

Si è chiusa con un nulla di fatto alla Camera la prima giornata di Elezioni del Presidente della Repubblica e pure i risultati di questa seconda votazione potrebbero essere molto simili: alle ore 15 si torna alla chiama dei 1009 grandi elettori (1008 ancora per oggi, da domani voterà la deputata Sessa dopo aver sostituito il parlamentare Fasano comparso il 23 gennaio scorso), con la diretta in video streaming disponibile sul canale YouTube della Camera dei Deputati.

RETROSCENA QUIRINALE/ Speranza e Lamorgese dividono Draghi dal Colle

I risultati del primo scrutinio hanno visto la vittoria schiacciante della scheda bianca, indicata dai maggiori partiti ieri per prendere tempo in vista dell’evoluzione dei dialoghi tra i leader fuori dal Parlamento: e così pure per oggi è atteso uno scenario simile, sempre che non decolli all’improvviso il nome di Mario Draghi come candidato “scelto” da quella platea potenziale di 672 schede bianche viste ieri alla prima votazione. Proprio sul Premier si è permeata l’intera giornata di interlocuzioni vista ieri, con “borsino” in discesa ad inizio giornata e in salita in serata.

RISULTATI QUIRINALE, ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA/ 672 bianche: stallo Draghi

Matteo Salvini ed Enrico Letta sono stati i più attivi ieri nei colloqui trasversali con gli altri partiti ma è stato soprattutto Draghi il vero “protagonista” in quanto ha sentito/visto tutti i leader di maggioranza lasciando massimo riserbo sull’esito di tali colloqui.

CANDIDATI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: CHI ANCORA IN CAMPO

Aprendosi oggi la seconda giornata di voto per le Elezioni del Quirinale, il Premier Draghi resta il “deus ex machina” per un possibile doppio colpo nei prossimi giorni, quando cioè dalla quarta votazione il quorum per il nuovo Presidente della Repubblica si fermerà a 505 voti: Draghi al Colle e nuovo Governo con maggior impulso dei leader politici all’interno, con tanto di patto di maggioranza per arrivare a scadenza naturale della legislatura tra meno di un anno. L’opzione A resta però avversata da una quantità di incognite davvero difficili da prevedere a cominciare dal numero di potenziali “franchi tiratori” nelle varie coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra e pure per l’avversione che alcuni grandi elettori della Lega e di Forza Italia avrebbero per la candidatura di Draghi.

SIGNORINI, ANGELA, CRUCIANI: VOTI STRANI QUIRINALE/ Spoglio show con Razzi e Lotito

Si costruiscono dunque diverse alternative per lasciare il Governo “intatto” e per porre però un nome più politico alla guida del Quirinale: entrambe le opzioni sono al momento sul tavolo dei vari colloqui comunque proceduti senza intoppi e in un clima tutto sommato positivo tra i diversi partiti, Lega e Pd in testa.

Il problema lo pone però chiaramente il sondaggista Antonio Noto, raggiunto da Adnkronos: «il problema che sta emergendo in maniera forte in questa elezione del Presidente della Repubblica è un sistema di metodo. Per la prima volta si vuole cercare un equilibrio tra Palazzo Chigi e Quirinale e questo sta mandando il sistema in tilt: già è difficile trovare un accordo su un Presidente della Repubblica, figuriamoci quanto possa essere difficile trovare contemporaneamente un accordo sul presidente del Consiglio e sul Presidente della Repubblica». Con Draghi dunque in “bilico” gli altri candidati che restano in campo, in attesa che qualche nome finora tenuto “nascosto” esca allo scoperto, rimangono: Pier Ferdinando Casini, Elisabetta Belloni, Marta Cartabia, Maria Elisabetta Alberti Casellati e pure un’opzione da “ultima spiaggia” per i partiti come il mandato bis di Sergio Mattarella. Regole su come si vota e normative Covid restano intatte, si avvia dalle ore 15 il secondo scrutinio: orario più o meno di proclamazione dei risultati tra le 21 e le 21.30.

DIRETTA ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN STREAMING VIDEO TV





© RIPRODUZIONE RISERVATA