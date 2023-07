Diretta Elezioni Spagna 2023, sondaggi e come si vota/ Risultati exit poll dopo le 20: sfida Pp, Psoe e Vox

QUANDO SI AVRANNO I PRIMI RISULTATI DELLE ELEZIONI IN SPAGNA?

Urne aperte in tutta la Spagna con i 37,4 milioni di elettori chiamati alle urne per il voto sul rinnovo della Moncloa (il Palazzo del Governo spagnolo a Madrid, ndr) e del Parlamento: i giovanissimi che voteranno per la prima volta sono 1,6 milioni mentre 2,5 milioni lo hanno già fatto per posta.

Seggi aperti fino alle ore 20, appena dopo saranno già diffusi in diretta tv nazionale i primi exit poll con i risultati parziali delle Elezioni Generali: primi dati dei risultati ufficiali saranno diffusi invece a partire dalle ore 21 in quanto nelle Isole Canarie l’orario per votare deve tener conto della differenza di fuso orario. «Non voglio dire se sono ottimista, ma avverto vibrazioni positive»: lo ha detto il Premier uscente e leader Psoe Pedro Sanchez uscendo dal proprio seggio a Madrid. Dato in svantaggio dai sondaggi, il presidente socialista punta tutto sull’alleanza eventuale con Sumar per provare a scalzare la coalizione (tutta ancora da costruire) dei conservatori, ovvero Pp + Vox.

ELEZIONI SPAGNA 2023, DIRETTA VOTO VERSO I RISULTATI: QUANDO SI VOTA

A solo due mesi dalle dimissioni del Premier Pedro Sanchez, scattano oggi le Elezioni Generali Spagna 2023, il primo vero “antipasto” alle Europee del 2024 tanto per la legge proporzionale prevista quanto per gli schieramenti in campo. La scadenza naturale delle urne sarebbe avvenuto nel dicembre 2023 ma la decisione di dimissioni del Governo Sanchez – in seguito ai disastrosi risultati delle recenti Amministrative Regionali del 28 maggio scorso – hanno fatto propendere in casa Psoe la scelta di anticipare ale Elezioni per provare a “bruciare” i partiti della destra in grande crescita nei sondaggi.

Nel confronto tv di qualche giorno fa Sanchez ha però di fatto perso la sfida con il leader dei Popolari Nunez Feijooo compromettendo i risultati già in bilico per la socialdemocrazia spagnola: e così PP e il partito della destra Vox si avviano ad un vantaggio importante, ma da tenere d’occhio ci sono anche i cartelli della sinistra di Spagna, riunita nel nuovo blocco Sumar guidato dalla vicepremier uscente e Ministra del Lavoro Yolanda Diaz. Per la prima volta nella storia della Repubblica spagnola le Elezioni Generali si tengono in estate, con clima torrido in molte parti della Spagna che potrebbero portare una maggioranza rilevanza dell’astensionismo: non solo, la data limite per presentare una richiesta di voto per posta era giovedì 13 luglio. Correos (il servizio postale statale) dice di aver registrato 2.456.826 domande, di cui 94 mila soltanto mercoledì 12: sono il 7% di tutti gli elettori spagnoli, di fatto più del doppio di quelli che si erano registrati per votare per posta nelle Elezioni nazionali del novembre 2019. Si vota su un solo giorno con i primi exit poll e i risultati delle Elezioni Generali che arriveranno già nella prima serata italiana, con dati certi già da lunedì 24 luglio mattina.

CHI SONO I CANDIDATI ALLE ELEZIONI SPAGNA 2023: NUNEZ FEIJOO, SANCHEZ, DIAZ, ABASCAL E…

Sono tanti i candidati in corsa per le Elezioni politiche di Spagna, con ben quattro “blocchi” che ai nastri di partenza del voto ambiscono a raggiungere la maggioranza relativa in Parlamento (nessuno sembra orientato a superare il 50% secondo gli ultimi sondaggi disponibili). Ecco dunque il nome dei candidati Presidente con i relativi partiti a sostegno:

– Alberto Núñez Feijóo: leader Partito Popolare (Pp), ex governatore della Galizia, subentra alla guida del PP dopo l’uscita di scena di Pablo Casado

– Pedro Sanchez: leader Partito Socialista (Psoe), Premier uscente e rappresentante della sinistra riformista progressista, molto contestato dai conservatori per le leggi pro aborto, eutanasia e diritti LGBTQ+

– Santiago Abascal: storico leader di Vox, destra spagnola, contrario alle politiche definite “totalitarie” del Governo Sanchez. Fa parte dell’Alleanza dei Conservatori e Riformisti in ambito Ue, la cui presidente è Giorgia Meloni

– Yolanda Diaz: leader del blocco di sinistra Sumar (“Unite”) che raggruppa ben 15 partiti, tra cui diversi rappresentanti di Podemos

– Autonomie: si segnalano, tra gli altri, i movimento autonomisti dalla Sinistra Repubblicana di Catalogna e da Junts per Catalunya; EH Bildu (sinistra basca); Partido Nacionalista Vasco (conservatori Paesi Baschi)

SONDAGGI ELEZIONI SPAGNA 2023: PP-VOX VERSO IL GOVERNO?

Negli ultimi sondaggi pubblicati il 17 luglio da El Pais – prima del divieto di diffusione dei sondaggi – le Elezioni Spagna 2023 vedono una complessa sfida fino all’ultimo voto dopo gli ultimi mesi di andamento determinato dalla forte crescita dei partiti di destra e dal crollo del Psoe con la risalita di Sumar. Nell’ultimo sondaggio il Pp è dato al 32.9%, una percentuale pari a 135 seggi in Parlamento: attardato il Psoe di Sanchez al 28,7% delle preferenze, con le quali otterrebbe ad oggi 110 seggi.

Ricordando che la soglia della maggioranza alla Camera è di 176 seggi sui 350 totali, al Partito Popolare servirebbero circa 40 seggi in più per avere tranquillità nel governare: da qui l’ipotesi di un’alleanza post risultati elettorali con la destra di Vox, dato nei sondaggi al 13,5% con potenziali 38 seggi al momento. Vicino il blocco Sumar di Diaz al 13,7% con 36 seggi potenziali: non si presenta invece – in quanto di fatto assorbito completamente dal Pp – Ciudadanos, movimento liberale-centrista per anni protagonista della politica in Spagna. Al momento l’unica via percorribile per non dover ritornare alle urne tra qualche mese è un governo di coalizione: sia per i conservatori (Pp-Vox) che per i socialisti (Psoe-Sumar) la situazione non è affatto semplice, anche se resta un vantaggio in termini di consensi (visto anche i risultati delle Amministrative) per il Centrodestra che potrebbe alla fine portare il numero di seggi necessario per governare nei prossimi 4 anni, magari con il sostegno/astensione di qualche movimento autonomista storicamente in Spagna particolarmente rilevanti.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI GENERALI IN SPAGNA

Ultimo focus sulle Politiche 2023, prima dell’apertura delle urne stamane, riguarda le modalità di voto: come si vota infatti le Elezioni Spagna 2023 vede confermata la legge elettorale spagnola che differenzia le modalità di assegnazione dei seggi tra Senato e Camera. Il sistema elettorale proporzionale senza premi di maggioranza, mai modificato dal 1977 ad oggi, prevede alla Camera 350 seggi con l’assegnazione per ognuna delle 50 circoscrizioni (legate praticamente al numero delle province) di un numero di parlamentari in base alle propri dimensioni, da un minimo di 1 ad un massimo di 30.

Al Senato si eleggono invece 208 parlamentari, assegnati secondo sistema maggioritario plurinominale: ogni provincia eleggerà 4 senatori, per un totale di 188, mentre i restanti 20 seggi vengono determinati dai collegi speciali per le isole e le città autonome.











