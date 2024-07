ELEZIONI USA 2024/ Trump sceglie Vance: patto tra il jolly e l’asso dell’America “dimenticata”

Era nell’aria e così è stato. James David Vance è l’uomo scelto da Donald Trump per completare il ticket repubblicano alle presidenziali del prossimo novembre. Ce l’ha fatto sapere Trump stesso dalla convention repubblicana di Milwaukee. Per dirlo con parole sue, “ Dopo averci riflettuto a lungo, e prendendo in considerazione il tremendo talento di tanti altri ho deciso che la persona più adatta ad assume il compito di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore JD Vance del grande Stato dell’Ohio”. Energie fresche in una lotta tra anziani.

Vance, giovane nella vita e giovanissimo in politica con i suoi 39 anni, praticamente la metà di quelli di Trump. Senatore dal 2023 soprattutto grazie all’aiuto di Trump in campagna elettorale, campagna in cui si fece protagonista di tutta una serie di “aggiustamenti” per ingraziarsi i favori dell’ex presidente. Come il repentino voltafaccia rispetto al climate change. Ma si sa, la politica è politica, arte del compromesso.

Comunque, Vance si era presentato alla campagna per quel seggio senatoriale con già addosso una certa popolarità grazie al suo memoir Hillbilly Elegy, tra i bestsellers dell’anno 2016 per il New York Times. Libro interessantissimo per capire quel mondo (in cui Vance è nato e cresciuto) che abita la terra degli Appalachi. Un mondo fatto della carne, delle ossa e dei valori di esseri umani dimenticati, ignorati se non totalmente ignoti al resto del Paese. Sì, parliamo di quell’America che ha trovato in Trump il suo paladino. E così, con Vance, Trump pesca un asso e Vance con Trump pesca il jolly di una possibile vicepresidenza a 40 anni. Le critiche (anche aspre) di ieri restano nel passato; in politica si impara presto a dimenticare e a far finta di farlo.

Quarant’anni, una moglie, tre figli, una laurea in scienze politiche, un bestseller, un anno da senatore… vedremo! Comunque trovare un uomo giovane lungo il cammino dà sempre un po’ di speranza.

God Bless America!

