ELEZIONI & VIP/ Ferragni e gli influencer non hanno “influenzato” il voto…

Ventisette milioni di follower non fanno un voto. E’ quanto si deduce da queste elezioni politiche 2022. Chiara Ferragni, l’influencer più nota e più seguita d’Italia, appare con un post muto il giorno dopo la vittoria di Giorgia Meloni. Eppure si era spesa molto durante la campagna elettorale, ad esempio pubblicando un post di un profilo che si fa chiamare “apriteilcervello” e che si definisce antifascista, antirazzista e support Lgbt+.

Già questo bastava per far capire il suo indirizzo di voto. Non ha mai citato nessun partito, questo è vero, lasciando libertà di scelta, ma ha invitato i suoi follower a scegliere in nome dei diritti che rischiano di essere messi in discussione (primo fra tutti, quello dell’aborto, che secondo molti Giorgia Meloni vorrebbe abolire o quanto meno limitare).

CHIARA FERRAGNI E GLI INFLUENCER ANTI MELONI

Dopo il caso di aborto negato nelle Marche, Chiara Ferragni ha voluto precisare che “è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano”. In un ulteriore post ha precisato che tanti diritti sono in pericolo: “Il diritto delle donne all’aborto, il diritto delle persone Lgbt a non essere picchiate, insultate, discriminate per il proprio orientamento sessuale, il diritto dei giovani ad avere un futuro, il diritto di chi soffre a decidere della propria vita, il diritto di un bambino a sentirsi parte di questo Paese anche se figlio di stranieri, sono ragioni per le quali vale votare”.

Risultato? Chiara Ferragni non ha spostato neanche un voto alle elezioni politiche 2022, se è vero che Giorgia Meloni e il suo partito hanno portato a casa 7 milioni e 300mila voti , quasi sei milioni in più della precedente tornata elettorale, quando erano stati

GLI ALTRI VIP CONTRO MELONI…

Chiara Ferragni on è la sola a aver invitato i suoi tanti follower a votare contro la destra alle Elezioni Politiche 2022, lo hanno fatto anche Elodie, Damiano dei Maneskin, Francesca Michelin che il giorno dopo il voto ha annunciato la partenza per le montagne: “Inizia la resistenza, buongiorno a tutti”. X Factor sarà il nostro Bella ciao. Cosa ci dice tutto questo? Che il mondo degli influencer è una bolla fatta di nulla.

Andrà bene per far vendere un paio di scarpe, un completino, un profumo, ma quando si tratta di cose serie, nessuno li ascolta. Anzi i giovani, che dovrebbero essere la stragrande maggioranza di chi segue gli influencer, neanche vanno a votare se è vero, come è vero, che il numero degli astenuti a queste elezioni è il più alto di sempre. Da “Very Important People” a “Very Irrilevant People” nel giro di un giorno. Alla signora “Ferragnez” consigliamo candidamente di non tentare mai una carriera politica.

